Inter, Conte preoccupato: il club blocca gli investimenti

ALTRE NOTIZIE – E’ un Antonio Conte preoccupato per quanto sta succedendo all’Inter, racconta oggi la Gazzetta dello Sport. L’allenatore nerazzurro vive con apprensione le vicende societarie, con Suning che sembra intenzionato a smarcarsi ma con le trattative che per il momento non decollano con i fondi d’investimento interessati al club meneghino.

“Siamo partiti con un progetto che si è fermato ad agosto“, lo sfogo di Conte in una sua recente intervista nel quale non ha voluto nascondere i suoi malumori. L’allenatore si chiede per quanto ancora debba fare da parafulmine per un club che evidenzia problemi societari.

L‘Inter, nell’attesa di capire come finiranno le trattative con BC Partners, che si sono molto raffreddate negli ultimi giorni, ha bloccato ogni investimento: lo dimostra il mercato di gennaio, con zero operazioni in entrata e lo scambio, assai gradito da Conte, tra Dzeko e Sanchez che non si è potuto materializzare per via dei problemi economici del club.

Fonte: Gazzetta dello Sport