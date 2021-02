Dzeko senza fascia, ma può tornare capitano: ecco come

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko torna in squadra ma per il momento senza la fascia da capitano, che passa sul braccio di Lorenzo Pellegrini. La scelta punitiva arriva per volere di Paulo Fonseca che rafforza la sua posizione dentro la Roma dopo la conferenza stampa di ieri del gm Pinto.

Edin dunque tornerà a giocarsi una maglia con Borja Mayoral, ma senza avere più i gradi di capitano. Ma quella del tecnico non è una scelta definitiva: Dzeko per il momento lascia la fascia al suo fedele amico Lorenzo, ma potrebbe presto riguadagnarsela, e Il Tempo (F. Biafora) racconta come.

Nei prossimi giorni è possibile che Pellegrini, insieme all‘intera squadra, faccia il gesto di voler riconsegnare la fascia di capitano a Dzeko. Un’azione che potrebbe convincere Fonseca a rimettere il bosniaco al “comando” della Roma, facendolo ritornare sui propri passi. Intanto contro la Juventus il capitano non sarà né Edin nè il centrocampista azzurro, squalificato: la fascia andrà quindi sul bracco di Bryan Cristante.

Fonte: Il Tempo