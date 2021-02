Lazio, Lotito paga in anticipo gli stipendi e raccoglie l’applauso dei giocatori. Tifosi contro Pupi Avati: “Sfregio verso i laziali”

ALTRE NOTIZIE – Claudio Lotito riceve l’applauso della sua squadra. A scatenare la felicità dei calciatori della Lazio è il gesto fatto dal loro presidente, che ha pagato in anticipo gli stipendi di febbraio e marzo ai propri dipendenti.

E così ieri, quando il patron biancoceleste è entrato nella club house della squadra, ha raccolto un caloroso applauso da parte dei suoi giocatori. Ma l’improvvisa magnanimità di Lotito non si ferma qui: il presidente ha infatti deciso di stanziare un bonus di 3 milioni di euro per i giocatori nel caso in cui dovessero battere il Bayern Monaco nella sfida degli ottavi di Champions League.

Intanto però la tifoseria laziale mugugna. Stavolta i malumori e le invettive si rivolgono al regista cinematografico Pupi Avati, reo di aver offeso la categoria dei laziali nel suo ultimo libro. Tutta colpa di un personaggio, tale Furio Momentè che viene descritto come un “laziale di m…”, specificazione che viene vista come gratuita e inserita per puro sfregio. I tifosi chiedono di inondare la casa editrice di proteste affinché tale frase non venga inserita nella possibile trasposizione cinematografica.