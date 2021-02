“ON AIR!” – BERSANI: “Servono soldi, con pane e pezzetti non li compri i giocatori di livello”, GALOPEIRA: “Mkhitaryan? Raiola s’è messo di traverso”, AGRESTI: “Smalling dipinto come un fenomeno, ma non lo è mai stato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Pinto mi sembra stia trovando una sua collocazione anche nella considerazione dei tifosi e addetti ai lavori, e sta diventando velocemente il nuovo punto di riferimento societario per quanto riguarda la parte sportiva. Penso che lo troveremo spesso a parlare prima o dopo le partite, a commentare gli accadimenti che riguardano la Roma, e probabilmente la pressione della piazza sulle mancate dichiarazioni dei Friedkin dovrebbe in qualche modo rallentare…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Dzeko può ovviamente migliorare le sue prestazioni, ma deve soprattutto migliorare l’atteggiamento da capitano. Laddove si impegnasse, farebbe felice anche qualche compagno di squadra, che intanto si leverebbe il peso di essere diventato capitano così e non per scelta. E’ giusto che la decisione finale spetti a tecnico e dirigenza, lo capisco, ma molto spesso il capitano lo sceglie la squadra… Mkhitaryan? Io giorni fa avevo detto che Raiola era un po’ di traverso dopo il contratto di Calafiori…Non c’è tempo di mettere a posto della situazione tra Dzeko e Fonseca, e ora c’è da allarmarsi per Mkhitaryan. Non c’è da stare mai tranquilli…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pinto ha detto che questa è una famiglia, che siamo tutti quanti buoni e bravi, che Dzeko è un pezzo di somaro degradato e via…questa è la nuova Roma. Pure su Mkhitaryan è un vediamo… Se la Roma dovesse vincere sabato contro la Juve, la posizione diventerebbe non interessante, di più. La gioia di vincere a Torino sarebbe enorme, e potresti cominciare anche a scalare il terzo posto. Se pareggi, bravi lo stesso, perchè saresti sempre lì da quelle parti. Ma se perdi, rischi di passare da terzo a sesto… Ormai per una squadra entrare tra le prime quattro è come uno scudetto, e intanto gli altri vincono con tutti i problemi economici. Noi invece c’abbiamo i problemi economici, e non vinciamo una mazza. E non va bene così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da oggi cominciamo a concentrarci sulla partita di sabato. Pellegrini mancherà nel suo momento migliore, e vedremo come Fonseca lo sostituirà. Le parole di Pinto? Di facciata sono una conferma di Fonseca anche per l’anno prossimo, ma a domanda precisa non s’è preso la responsabilità di dire che sarà ancora lui l’allenatore, perchè come al solito molto dipenderà dai risultati…Secondo me però un ragionamento andrebbe fatto comunque, anche se Fonseca ti portasse al terzo posto. Se hai la possibilità di fare il salto di qualità, lo dovresti fare comunque…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sul portiere, sul centrocampista, e sull’attaccante dovrai investire seriamente, anche se poi c’è un budget e dei conti da rispettare. L’importante è che mettano qualche soldarello in più, perchè con pane e pezzetti non lo compri un grande attaccante. E poi serve un grande regista e un bel portiere. Dipenderà molto da come ti piazzerai quest’anno, perchè i soldi della Champions possono fare la differenza…Dzeko? La storia della famiglia detta ieri da Pinto è una cosa da Mulino Bianco. Il bosniaco deve accettare le scelte di Fonseca, e basta. Se poi ha tutta questa smania di essere il titolare a 35 anni, la mettesse in campo quando entra…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “La conferenza di Pinto ha delineato i contorni delle vicende legate alla Roma. Il gm ha usato parole molto chiare specie per la questione Dzeko, con la decisione di togliere la fascia a Edin, un gesto molto forte anche davanti agli altri calciatori. L’allenatore e la dirigenza hanno il pieno diritto di togliere la fascia a chi si pensa non possa più rappresentare la società in campo, perchè di fatto è questo che rappresenta il capitano…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Juventus-Roma? Tra le due squadre chi ha meno da perdere è la Roma… Tutti metteranno “uno” nel pronostico. Ma la Roma sta bene, e se dovesse vincere a Torino, salirebbe a 43 punti, o a 44 col punto che dovrebbero ridargli di Verona, a quel punto che succede? Per me prima o poi la partita della svolta deve succedere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita contro la Juventus è giocabile, poi magari capita l’episodio che cambia la partita… E’ vero, manca Pellegrini, però questa è una squadra che ha fatto tre gol al Verona, la squadra con la miglior difesa del campionato. Ora non devi pensare alle partite che dovevano darti la svolta e non te l’hanno mai data… Io non mi azzardo più a parlare del salto di qualità della Roma, perchè ogni volta che ne parliamo prende sempre la sveglia…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Smalling si porta dietro un’infiammazione al ginocchio, un problema che non si risolve. E poi c’è un problema tattico: lui ha sempre giocato nella difesa a 4 con accanto che imposta. Nella difesa a 3 va in difficoltà. La Roma ha atteso tutta l’estate, fino all’ultima ora di mercato per acquistare il perno della difesa, ora si trova con un giocatore che rende al 50%… Juve-Roma? Le assenze possono farsi sentire. In un campionato a porte chiuse la Roma ha un rendimento anomalo, in casa continua a fare più punti, mentre fuori ha vinto poche volte. La Juventus arriva a questa sfida avendo recuperato convinzioni e certezze, sarà una partita molto complicata. La Roma non ha niente da perdere? Non sono d’accordo. Se dovesse perdere, il quarto posto diventerebbe a rischio che è fondamentale anche per i Friedkin…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La formazione della Roma? Se con questo undici riesce a fare risultato a Torino, per me fa un’impresa. Io preferirei sempre giocarmela sempre con Smalling, Pellegrini e Dzeko. Poi magari segnano Kumbulla e Borja Mayoral… Con queste assenze, per me la Juve è favorita. La Roma però sta facendo un campionato importante, e ci può stare che vinca…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Smalling? Per me non è una delusione, perchè per me non è mai stato il fenomeno che era stato dipinto. L’anno scorso sembrava Beckenbauer, ma se in Inghilterra l’hanno tenuto fuori due anni vuol dire che ha qualche limite tecnico. La Juve è favorita in modo netto, la Roma non avrà il suo leader, che è diventato Pellegrini. Alla Juve però mancherà Bentancur, che è un giocatore fondamentale per il centrocampo bianconero…”

Redazione Giallorossi.net