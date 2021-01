Ecco le maglie New Balance. Ci sarà una divisa speciale gialla

NOTIZIE AS ROMA – Per il matrimonio tra Roma e New Balance è questione di giorni, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (G. Sonnino).

I Friedkin hanno definito l’accordo con il nuovo sponsor tecnico dopo la rottura con la Nike. Oltre a una collezione di scarpe dedicata e alle tradizionali tre maglie (rossa la prima, bianca la seconda, blu col lupetto la terza) la Roma avrà anche una quarta divisa.

Sarà gialla e sarà utilizzata dalla squadra ad ottobre per un evento particolare, unico: un’ipotesi che circola è che possa trattarsi di una celebrazione per il ventennale dello scudetto.

Fonte: Il Tempo