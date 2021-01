LAZIO-ROMA 3-0, Il Messaggero: “Fonseca inaffidabile, giallorossi umiliati”, Gazzetta: “Un mistero che siano ancora terzi”, Il Romanista: “Tradito l’amore dei tifosi”

AS ROMA NEWS – La Roma crolla davanti all’ennesimo appuntamento importante della stagione, confermando di non essere all’altezza quando l’asticella del livello si alza. Contro la Lazio finisce 3 a 0 in un derby caratterizzato dagli errori di Ibanez, ma anche di una squadra, quella giallorossa, incapace di reagire.

“Paulo Fonseca si rivela ancora una volta un allenatore inaffidabile quando si tratta di sfidare le big della Serie A“, scrive oggi Il Messaggero. “Il portoghese, come spesso è accaduto, ha puntato il dito verso i suoi calciatori scordandosi di analizzare le proprie colpe”. “La Lazio umilia la Roma e si avvicina a -3 in classifica“, aggiunge il quotidiano. “Non c’è mai stata partita. L’unico portiere impegnato è stato Pau Lopez. I giallorossi confermano ancora una volta il loro trend che può spingerli fuori dalla zona Champions: nessuna vittoria con le big, 4 pareggi in 7 scontri diretti”.

“La Roma quando incontra le altre big si scioglie come neve al sole”, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. “La Lazio non ha sconfitto la Roma, la Lazio s’è abbattuta sulla Roma. L’ha scherzata, umiliata, presa a pallonate. Ha segnato tre gol, poteva metterne dentro cinque o sei. Ha fatto quello che ha voluto, giocando per 90’ un derby allo stesso modo, a “suo” modo, senza che dall’altra parte si manifestasse un segnale di vita, un tentativo di contromossa, il flebile rumore di una reazione. Zero. Il mistero è come la Roma sia ancora tra le prime tre in classifica“, conclude il quotidiano.

Dito puntato contro Fonseca anche sulle colonne del Corriere della Sera: “Il derby senza pubblico è stato anche un derby senza storia perché la Lazio lo ha divorato in 23 minuti e perché Simone Inzaghi ha dato una lezione di calcio a Fonseca. Ha identificato la parte debole dell’avversario – la fascia solo in teoria difesa da Ibanez e Spinazzola – e l’ha attaccata in continuità. Palla a scavalcare la linea e lanciare Lazzari, che per due volte ha approfittato di errori sesquipedali di Ibanez. La sconfitta mete a nudo i limiti della Roma e di Fonseca. Non si può vivere solo di vittorie contro le storie nella parte della classifica“.

“La Lazio si è presa il derby che rischia di spostare, e di molto, l’asse della stagione delle due squadre”, è invece il commento de La Repubblica. “Inzaghi l’ha stravinto schiantando la Roma in generale e Fonseca in particolare. Un copione consolidato, lo stesso con cui dominò l’andata di un anno fa e vinse a marzo del 2019. Inzaghi urla a tutti, dall’arbitro ai raccattapalle. Un’immagine che contrastava in modo violento con la silhouette di Fonseca, issato inerte di fronte alla panchina a braccia conserte“.

“Il nulla”, è il titolo amarissimo che apre l’edizione odierna de Il Romanista. “La squadra perde un derby mai giocato. Dopo l’errore di Ibanez non arriva la reazione, né nervosa né tattica. Tradito l’amore dei tifosi“, conclude il giornale. “Sinfonia laziale” è invece il titolo del Corriere dello Sport che parla di “lezione” data da Inzaghi a Fonseca. Per la Roma è l’ennesimo scontro diretto perso. Così non si arriva lontano.

Fonti: Il Messaggero / Gasport / Corsera / La Repubblica / Il Romanista / Corsport