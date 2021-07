Ecco Shomurodov, centimetri e sprint: è il centravanti voluto da Mou per completare l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto piazza l’acquisto che non ti aspetti: la Roma si regala Eldor Shomurodov, centravanti uzbeko che unisce fisicità e velocità, proprio quando tutti gli sforzi sembravano concentrarsi su Xhaka.

E invece ieri è arrivata l’improvvisa accelerata col Genoa dopo due giorni di trattative intense: accordo raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo dopo un certo numero di presenze o in caso di qualificazione alla prossima Champions. Affare complessivo da circa 18 milioni di euro.

L’accordo con Shomurodov, che sognava di essere allenato da Mourinho, è stato trovato in poche ore: firmerà un quadriennale da circa 1,5 milioni più bonus. L’arrivo del centravanti uzbeko ha spiazzato un po’ tutti, considerando sia il ruolo che l’investimento che la Roma ha deciso di fare.

Perchè spendere quasi 20 milioni per un attaccante quando la Roma ha già in rosa Dzeko e Mayoral? E come mai quei soldi non sono stati dirottati sul centrocampista, considerando le difficoltà per arrivare a dama con Xhaka? Difficile dare una risposta. Di sicuro c’è un’esplicita richiesta di Mourinho, che considerava incompleto l’attacco giallorosso. Shomurodov è un centravanti che può giocare anche da seconda punta, è forte nel gioco aereo ma è anche molto veloce. Nonostante la sua stazza (190 centimetri), l’uzbeko è un calciatore che fa della progressione una delle sue armi migliori.

La Roma, che a breve annuncerà anche l’acquisto di Matias Vina, sta comunque investendo sul mercato. Forse i nomi non sono quelli roboanti che il tifoso sognava dopo l’arrivo di Mou sulla panchina giallorossa, ma il mercato non è ancora concluso. Ora andrà rinforzato, e anche in maniera sostanziosa, il centrocampo. Granit Xhaka il primo nome in lista, ma potrebbe non essere il solo.

Giallorossi.net – A. Fiorini