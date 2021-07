Mourinho soddisfatto: “Habemus squadra” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho è soddisfatto della sua Roma, una squadra che in queste settimane sembra essersi già plasmata a immagine e somiglianza dello Special One.

Si è visto ieri sera contro il Porto, quando l’asticella si è improvvisamente alzata dopo le gare contro Ternana, Triestina e Debrecen: la squadra ha messo in campo un piglio e una voglia di combattere che poche volte si è vista da un po’ di anni a questa parte.

Segnali incoraggianti che lo stesso Mou raccoglie: “Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi“, le parole che l’allenatore giallorosso scrive sui social dopo l’1 a 1 ottenuto ieri sera.

“Buonissimo allenamento contro il Porto che comincia la stagione l’8 agosto“, ha proseguito Mourinho. “È stato un test importante per noi che invece cominciamo il campionato il 22 agosto“.