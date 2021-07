PORTO-ROMA 1-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa la partita amichevole di questa sera tra il Porto e la Roma. La sfida è terminata col punteggio di uno a uno.

Andiamo ad analizzare gli aspetti più convincenti e quelli meno di questo test precampionato, sempre ricordando che si è trattato di un incontro amichevole che serve solo a rodare i meccanismi di squadra.

TOP DEL MATCH

Rui Patricio – Subito in mostra con un paio di belle parate. Anche coi piedi è sempre attento e preciso. Migliore in campo per distacco.

La fase difensiva – In difficoltà solo su un paio di calci piazzati e negli ultimi minuti della partita, la squadra è apparsa piuttosto compatta e attenta a non lasciare spazi a una squadra temibile e molto tecnica come il Porto.

Zaniolo – Anche oggi da premiare: suo l’assist per il gol partita di Mancini. Lodevole nei ripiegamenti difensivi, uno in particolare è stato decisivo.

L’atteggiamento della squadra – Contro un Porto temibile e agguerrito, la squadra giallorossa dà segnali di solidità e voglia di lottare.

DA RIVEDERE

Darboe – A centrocampo fatica parecchio contro avversari che spesso gli fanno venire il mal di testa. Molto meglio Gonzalo Villar nella ripresa.

Calafiori – Parte bene, ma piano piano comincia a collezionare errori banali. Non eccelso quando difende, più a suo agio quando è chiamato a spingere.

Ibanez terzino sinistro – Non è il suo ruolo, ma anche oggi ha fatto vedere di potersela cavare (all’occorrenza) in quel ruolo.

FLOP DEL MATCH

Pepe – Giocatore ai limiti dell’antisportività, troppo cattivo anche quando non ce n’è il bisogno. Con un fallo assurdo scatena una rissa evitabile.

Giallorossi.net – A. Fiorini