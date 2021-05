Effetto Mou sulla Roma: boom in Borsa, in arrivo gli sponsors. Dzeko resta, Florenzi torna

AS ROMA NEWS – L’arrivo di Mourinho alla Roma sta avendo gli effetti di una bomba atomica dentro al club. Esattamente quelli che speravano i Friedkin dopo aver piazzato il colpo a effetto che sta già sconvolgendo dalle fondamenta la Roma e i suoi tifosi, ancora increduli per quanto accaduto martedì scorso.

Il primo effetto, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), lo ha avuto sulla Borsa, con il titolo giallorosso che sta guadagnando punti su punti, arrivando già a toccare un clamoroso +26%, valorizzando la capitalizzazione del club passata da 178 a 229 milioni.

Ma l’effetto Mou non finisce qui. L’arrivo dello Special One avrà ripercussioni anche sul mercato, sia in entrata che in uscita. La prima grande novità potrebbe essere la permanenza di Edin Dzeko al centro dell’attacco giallorosso, centravanti di spessore internazionale che piace al portoghese.

Così come Alessandro Florenzi, un altro particolarmente apprezzato da Mourinho: il destino del terzino è legato alla volontà del PSG, che per riscattarlo dovrà versare 9 milioni. I parigini tentennano, e a questo punto non è più da escludere un ritorno a Trigoria per l’esterno di Vitinia.

Intanto l’arrivo dello Special One alla Roma avrà ricadute importanti anche sul fronte marketing: in arrivo nuove sponsorizzazioni attratte proprio da Mourinho, anche se per i diritti d’immagine personale bisogna trovare l’accordo col Chelsea che ne detiene l’esclusiva fino al 2025.

Fonte: Leggo