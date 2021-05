Toh, stasera c’è Roma-Manchester United. Il 6 a 2 dell’andata e Mou cancellano la sfida dai giornali

NOTIZIE ROMA CALCIO – La notizia di Mourinho, le indiscrezioni su staff e mercato, e il risultato pesantissimo dell’andata hanno praticamente cancellato la partita di questa sera dai giornali.

Già, perché non si direbbe, ma stasera la Roma scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Manchester United nella semifinale di Europa League, una partita che solo teoricamente potrebbe valere l’accesso a una finalissima, diventata ormai una vera e propria chimera per i giallorossi.

Il 6 a 2 dell’Old Trafford richiede molto più di una semplice impresa: per battere 4 a 0 lo United stasera serve un miracolo. Anche perchè la Roma giocherà con tante assenze pesanti sul groppone, e contro una squadra fresca e riposata visto il rinvio di Manchester-Liverpool di domenica scorsa.

Con Pau Lopez out fino a fine stagione, rivedremo Mirante tra i pali. La difesa a tre sarà quella titolare, con Smalling che giocherà tra Mancini e Ibanez. A centrocampo confermato per mancanza di alternative la coppia Cristante-Villar, mentre a sinistra giocherà Bruno Peres al posto dell’infortunato Spinazzola. In attacco invece Pellegrini e Mkhitaryan supporteranno Dzeko, favorito su Mayoral.

Giallorossi.net – G. Pinoli