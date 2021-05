Effetto Mourinho e Borsa impazzita: i tifosi ora sognano Kane

AS ROMA NEWS – L’effetto Mourinho stravolge la Roma e i suoi obiettivi di mercato. L’euforia in città sta raggiungendo vette mai toccate da almeno dieci anni a questa parte. L’arrivo del portoghese a guidare il club capitolino cambia tutte le carte in tavola.

La mossa a sorpresa di Friedkin ha spiazzato tutti, ma ha anche smentito in parte quelli che erano i programmi iniziali dei texani, che avevano parlato di progetto “sostenibile” a medio-lungo termine, parole che erano suonate non troppo esaltanti alle orecchie dei romanisti.

L’annuncio dello Special One è una mossa in controtendenza con quei proclami iniziali, è la scelta di chi vuole provare a vincere subito, scegliendo un allenatore che non si accontenterà di un mercato fatto di pane e pezzetti. E così adesso la tifoseria giallorossa si aspetta altri colpi a sensazione, nonostante da Trigoria filtrino messaggi che invitano alla moderazione: l’arrivo di Mou non significa spese folli sul mercato.

Ma la Borsa manda segnali che vanno in altre direzioni: il titolo ieri è schizzato, accendendo le speranze dei tifosi, che sognano un colpo di mercato a sorpresa. Magari per l’attaccante, il ruolo che da sempre colpisce di più l’immaginario collettivo. Nella giornata di ieri si è cominciata a spargersi la voce di una possibile trattativa in corso con Harry Kane, centravanti inglese che lascerà il Tottenham. Guarda caso, proprio l’ex squadra di Mourinho.

Un sogno: il costo dell’operazione è proibitivo. Ma adesso le aspettative dei tifosi sono alle stelle, e anche un nome folle come quello di Kane non sembra poi così assurdo. Meglio però non esagerare con i voli pindarici: il mercato regalerà di sicuro qualche sorpresa, ma difficilmente sarà di tale portata. Lo spazio per divertirsi, anche senza Kane, è assicurato.

Giallorossi.net – G. Pinoli