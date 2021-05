Calciomercato Roma, le ultime: dalla Bosnia danno Dzeko ai Galaxy. Per la porta intrigo Maignan col Milan

AS ROMA NEWS – L’estate si avvicina, e le voci di calciomercato cominciano a farsi sempre più insistenti e numerose. Le ultime per quanto riguarda la Roma si riferiscono alla porta, ma anche e soprattutto all‘attacco.

Già perchè nelle ultime ore è spuntato l’interesse, piuttosto forte, dei Los Angeles Galaxy per Edin Dzeko. Lo racconta in questi minuti Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, che su Twitter rivela: “Il club della MLS è interessato al bosniaco. La conferma arriva dal procuratore bosniaco Admir Husaric che dichiara: ‘Nell’ambiente manageriale ho sentito che andrà ai Galaxy. Non vorrei rivelare i dettagli ora, perchè la trattativa non è ancora chiusa’”.

🚨 Il Los Angeles Galaxy è interessato a #Dzeko. La conferma arriva da un procuratore bosniaco: “Nell’ambiente manageriale ho sentito che andrà ai Galaxy. Non vorrei rivelare i dettagli ora perché la trattativa non è ancora chiusa”. ➡️ https://t.co/gprFRDb3bn#ASRoma pic.twitter.com/BD1tmxydg6 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 19, 2021

Inoltre media bosniaci raccontano che la figlia più grande di Dzeko, Sofia, ha già scelto un college di Los Angeles dove proseguire gli studi. Per sapere se si tratta di semplici rumors o di una vera e propria trattiva in corso bisognerà attendere aggiornamenti. La posizione di Dzeko dentro la Roma verrà comunque decisa da Mourinho, in contatto continuo con il club giallorosso e il gm Tiago Pinto.

Attenzione anche al discorso portiere: oggi si parla con insistenza di Mike Maignan, 25 anni, portiere francese del Lille che sembra destinato a una fulgida carriera e a diventare il prossimo numero uno della nazionale transalpina. Mourinho ha un debole per lui, ma al momento in pole sul francese c’è il Milan.

Massara lo ha bloccato da giorni, visto il futuro incerto di Donnarumma in maglia rossonera. L’affare con il club meneghino veniva dato per quasi chiuso, ma nel calciomercato tutto si muove molto velocemente e gli scenari possono cambiare rapidamente.

Giallorossi.net – G. Pinoli