“ON AIR!” – SAVELLI: “La Roma potrebbe anche rinunciare alla Conference”, CORSI: “Boom in Borsa? Forse in arrivo l’annuncio di un calciatore”, MAGNI: “Lo stadio al Gazometro sarebbe il massimo”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Buttare a mare quello che ti sei riconquistato con la Lazio non ottenendo con lo Spezia quello che tutti ci aspettiamo sarebbe un suicidio sportivo del quale dovremmo assumerci ogni responsabilità. C’è chi dice che è meglio un anno senza coppe, che la Conference qua e la Conference là: queste non sono valutazioni che fanno l’allenatore e la società. Ma esiste anche la possibilità di rinunciare a un trofeo, non è che devi arrivare ventesimo. Non c’è l’obbligo, puoi anche decidere di non partecipare a quel torneo. Non è che bisogna fare figuracce in campionato per trarne un vantaggio non giocando le coppe. Per me tra l’altro giocare in Europa è sempre importante, permette di ruotare la rosa, di valorizzare giocatori, di creare competitività sana. Per questo spero che la Roma giochi la Conference, anche se ovviamente speravo di giocare per un trofeo più importante…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “De Gea mi sembra un nome da Mourinho, ma non mi sembra un nome da Roma per le cifre. Maignan? La settimana scorsa ce lo davano per quasi fatto al Milan, ma nel calciomercato non si sa mai, le cose possono cambiare rapidamente…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Il boom del titolo della Roma in Borsa? Ieri le voci si sono rincorse, e quelle che sembrano le più probabili sono un imminente aumento di capitale della Roma e l’annuncio del prossimo main sponsor. L’acquisto di calciatori mi sembra meno probabile sull’effetto Borsa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri dopo l’aumento del titolo in Borsa tutti si aspettavano chissà quale annuncio. C’è l’ansia da comunicato. Aspettiamo… Ci devono essere stati dei rumors. Un nuovo main sponsor che fa aumentare così tanto il titolo in Borsa mi sembra troppo. Se prima è stato l’annuncio di Mourinho a fare impazzire la Borsa, secondo me ora dovrebbe essere l’acquisto di un calciatore. Il titolo ha fatto un balzo in avanti tale che dovrebbe essere un cosa grossa, tipo Kane…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dopo l’annuncio di Mourinho, il ritorno dei tifosi negli stadi ora manca solo la notizia del nuovo impianto della Roma al Gazometro. Se seriamente vogliamo pensare allo sviluppo della società e alla sostenibilità del progetto, non si può prescindere dal discorso stadio. Mi dispiacerebbe che se si potesse fare lo stadio al Gazometro, nel cuore della città, e non si realizzasse lì. Sarebbe una cosa davvero bellissima…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io sono certo che Mourinho verrà a Roma prima di quanto si pensi. C’è troppo margine tra la fine del campionato e l’inizio degli Europei. Un conto sono le relazioni che gli mandano, e un conto è prendere possesso di Trigoria. La storia del papà di Scamacca? C’è dietro una storia difficile. Surreale quello che avranno dovuto spiegare a Dan e Ryan Friedkin, uno che viene dall’America non si aspetta che possa succedere una cosa del genere. Comunque poteva andare peggio…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il padre di Scamacca? Veramente un film…immagino il terrore di chi c’era dentro Trigoria. Anche questo episodio comporterà delle conseguenze, servirà rafforzare i controlli. E’ una cosa scioccante… Non capisco perchè si debbano avere massimo mille tifosi negli stadi, se al Foro Italico, uno stadio di 10 mila posti, potevano esserci 5 mila spettatori. Allora all’Olimpico potresti farne entrare 30 mila. Una decisione andrà presa, perchè a breve partiranno le campagne abbonamenti… Mourinho? Ormai si aspetta solo la data del suo arrivo, ma non capisco cosa c’entri il fatto che ha preso un impegno come commentatore degli Europei. Secondo me un blitz a Roma lo farà a breve, se addirittura non lo ha già fatto…”

Marco Juric (Rete Sport): “Gli infortuni a catena? Nella prima parte di stagione sembrava essere cambiato qualcosa, poi c’è stato un crollo, ci sono stati infortuni in serie e sempre sugli stessi muscoli. Questo flessore ha mandato al manicomio tutto il comparto medico della Roma. Metodo Mourinho? Ma negli ultimi anni sono cambiati allenatori, medici, preparatori atletici, hanno addirittura rifatto i campi…niente, la situazione è sempre la stessa. Non so davvero a che santo votarsi per avere una rosa sana…”

