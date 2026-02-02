EL AYNAOUI: “Il gol fortunoso ha indirizzato la gara. La coppa d’Africa? Ho voltato pagina”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Bluenergy Stadium.

“Ho voltato pagina dopo la Coppa d’Africa, ho già giocato una gara e mi sento bene. Sapevamo di trovare una squadra fisica, intensa, purtroppo il gol è stato fortunoso e ha indirizzato la gara“.

Redazione GR.net