EL AYNAOUI: “Il gol fortunoso ha indirizzato la gara. La coppa d’Africa? Ho voltato pagina”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Bluenergy Stadium.
“Ho voltato pagina dopo la Coppa d’Africa, ho già giocato una gara e mi sento bene. Sapevamo di trovare una squadra fisica, intensa, purtroppo il gol è stato fortunoso e ha indirizzato la gara“.
LEGGI ANCHE – Pinto: “Alla Roma non avevo una vita, lavoravo 24 ore su 24. Non dimenticherò mai il giorno in cui sono andato via…”
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!