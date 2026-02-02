UDINESE-ROMA 1-0: le pagelle

La Roma esce sconfitta dal Bluenergy Stadium, battuta di misura dall’Udinese e dal gol su punizione di Ekkelnkamp, deviata in maniera decisiva da Malen.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera al Bluenergy Stadium per il match valido per la 23ª giornata di Serie A:
Svilar 6,5 – Paratona salva risultato sul destro potente di Atta. Cerca di prendere anche la punizione deviata di Ekkelnkamp, ma la deviazione beffarda di Malen si rivela imparabile.
Mancini 6,5 – Decisivo nella chiusura su Ekkelenkamp. Bravo negli inserimenti offensivi. Nel recupero va a un passo dal gol del pareggio, ma Okoye si supera e condanna i giallorossi.
Ndicka 6 – Duello complesso con Davis. Si prende subito un giallo ingenuo, poi usa fisico e cervello.
Hermoso 6 – Gara attenta dello spagnolo. Dal 70′ Ghilardi 6 – Subentra in campo quando c’era più da attaccare che da difendere.
Celik 5 – Non ha la qualità e lo sprint giusto per dare gas a destra. Dal 78′ Tsimikas sv.
Cristante 6 – L’Udinese è una squadra molto fisica e lui entra nel mood giusto del match. Segna il gol del pari, cancellato per offside di Tsimikas.
El Aynaoui 6 – Giocatore sapiente tatticamente ed educato tecnicamente. Recupera palloni e li smista con buona efficacia. Dal 78′ Pisilli sv.
Wesley 6 – Ci mette tutta la sua verve per tenere testa a un’Udinese pimpante e pronta a battagliare. La spinta c’è, stasera però manca la qualità nell’ultimo passaggio.
Soulé 5 – Tenta di infiammare una Roma offensivamente inconsistente. La partenza è incoraggiante, ma poi va sempre più spegnendosi. Dal 78′ Vaz sv.
Pellegrini 5 – Lavoro di raccordo tra difesa e attacco, ma lì davanti si sente davvero troppo poco. Dal 67′ Venturino 5,5 – Gasp gli chiede di cercare l’uno contro uno, lui parte con intraprendenza ma poi tocca pochissimi palloni.
Malen 5 – Avvio di partita fantasmatico, poi cerca di entrare più nel vivo del gioco. Nella ripresa ritorna nell’anonimato più totale. Sembra patire la mancanza di Dybala.
GIAN PIERO GASPERINI 5,5 – Sconfitta pesante su un campo non facile. Stasera anche la fortuna non aiuta, ma la Roma combina troppo poco. Pesano le assenze e i ricambi sono davvero poco efficaci.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Spiegatemi la partita di Soule e di Pellegrini oggi…
Soule se arriva un’offerta è da vendere non serve a niente
Giocano male per colpa
Di Dybala….
A me spiegate invece come si fa a spendere anche stavolta più di tutti e non comprare 1 solo giocatore che sposti qualcosa (ed anche con il fisico).
Invece di Venturino un gourna douath qualsiasi non si poteva prendere 6 mesi per avere un vice Kone?
c’è poco da spiegare. stasera la squadra ha avuto una serata storta. quest’anno, Inter a parte, la sconfitta tocca a tutte quelle che sono lì per la Champions, ma siamo ancora lì.
basta con i piagnistei e le accuse a mo’ di spam.
giochiamocela.
Il quarto posto è fuori dalla nostra portata considerando che dobbiamo andare a Torino a Milano a Napoli e a Como.
Bisogna puntare tutto sull’Europa league come fece Mourinho.
ah, si? con la juve giochiamo due volte in trasferta allora…
Interessante…
Con la Juventus lo scontro diretto si gioca all’Olimpico…è ancora troppo presto per lasciar perdere il Campionato anche dopo questa sconfitta inaspettata che fa male….niente è perduto….
Sempre Forza Roma 💛❤️
Stasera in campo c’era l’Asso de Roma ar posto de l’olandese….
società ridicola che pensa solo al fair play finanziario
e intanto hai perso il quarto posto e ti ritrovi a giocare partite decisive con ragazzini da svezzare
meglio lotito veh? la juve chi ha preso a gennaio? gioca a padel che è meglio
sinceramente spero che si smetta di cambiare 5 giocatori ad ogni sessione di mercato. è vero che ti mancavano le punte, ma ora bisogna ricominciare a creare automatismi che sono arrivati dopo 4/5 parrite. bisogna costruire una squadra solida e poi innestare e non vivere di innesti…
ad ogni modo Forza Roma
ASR
a parte che non si e’ cambiato 5 giocatori – forse ti confondi con le sostituzioni? – ma se Ndika, Wesley e Soule vanno fuori giri contemporaneamente c’e poco da fare, considerando che stai giocando con la coppia di bradipi.
Mai una verticalizzazione. MAI!
Se non arriva una palla che può fare Malen? Cambi in ritardo, arbitraggio molto equivoco, tanti falli dell’ Udinese su di noinon fischiati in zone nevralgiche, DAZN dava la rincorsa dell’ Udinese per l’ Europa con il Como a 41 punti e loro stasera sono arrivati a 32 e dicevano che l’ Europa stasera la vedevano…la vedevano se stasera vinceva, correvano per i gobbi?
Malen oggi pessimo come tutto il resto, l’arbitro centra poco.
El aynaoui è di una pochezza unica , idem soulè! Se vendono kone a giugno sara un gran problema per la Roma .
Sconfitta meritata l’Udinese giocava a mille . Purtroppo giocheremo di giovedì anche l’anno prossimo . Ormai invece di Europa league si può chiamare Roma league.
Quello che manca alla Roma è un centrocampista offensivo che inventa.
In questa mediocrità qualche chance in più a pisilli la darei
Io direi che mancano un Pizarro capace di tener palla e far salire la squadra ed un Naingollan capace di strappare e tirare in porta.
Soulè 3, stasera l’anticalcio,
riesce a sbagliare ogni palla, letteralmente.
Pellegrini 4. Compassato, senza grinta, senza spunti, basta, vi prego.
Malen 5: grazie ai due sopra, isolatissimo, ma magari potrebbe fare di più.
Gasperini 5: giocare in 9 per un’ora non è una grande idea.
anto ma il voto ai 2 centrocampista? Vado io..cristante 5 el anouy 4.5 giocano un calcio che non si vede dai tempi di Giannini
dimmene uno che non abbia sbagliato “ogni palla” stasera?
6 al centrocampo della roma ma quando…fanno ridere senza kone…la sufficienza la meritano solo wesley svilar ed hermoso
Wesley? . . . mi sono perso qualcosa?
Ma Kristensen che altro doveva fare per essere espulso?
Come al solito c’è una Roma con Dybala e una senza
Quando manca l’atletismo nel calcio moderno difficilmente si vince, stasera l’Udinese correva di più, oltre ad essere una squadra molto fisica. Con un simile avversario una Roma che ha giocato la partita di coppa poteva vincere solo se si invertivano gli episodi, tiro dell’Udinese, deviazione ,rete, tiro della Roma ,deviazione, fuori.
La Roma dimostra di non avere campioni ne con i piedi ne con la testa e, se non ti girano gli episodi, partite così le vinci solo con la giocata del campione che noi non abbiamo.
Partita sbagliata solo da gasperini che ha fatto giocare due persone che non hanno inciso sulla partita e non hanno servito un povero malen aggredito da minimo tre difensori dell’udinese! Mi riferisco a pellegrini e soule’, mentre Vaz e pisilli stavano in panchina! La partita avrebbe preso una direzione diversa se avessimo giocato con due punte vere, Malem e Vaz supportati da Pisilli! Avremmo visto una partita diversa e non avremmo perso.
quindi la deviazione in rete o meno e’ dovuta all’atletismo?
Intanto riporta Wesley sulla sua fascia e velocizzare il gioco almeno da quella parte piuttosto che farlo rientrare sempre sul suo unico piede e perdere il famoso tempo di gioco!!
Poi basta basta con Pellegrini senza spiegare i motivi
Ricordo a Gasp che Male le ultime stagioni le gioca come uomo di fascia.
Su zaragoza stendo un velo pietoso. Pensate oggi con questi marcantoni dell Udinese ……….
I conti in una stagione si cominciano a fare da febbraio e tu adesso ti trovi quinto. E come al solito cominci a rincorrere con enormi difficoltà. Pare un film già visto !!
Sarà difficilissimo schiodarsi dal quinto posto.
Non aggiungo altro.
Venturino 5,5 Cristante, Mancini e Ndinka 6. Boh io Ho visto un Altra partita.
le punte ci sono e vanno usate speriamo anche nella rinascita tipo lazzaro di Ferguson a cui basta un peto e si fa le settimane di ferie
Sette anni fa giocavano Cristante e Pellegrini. Sono passati 14 mercati e stasera giocavano Cristante e Pellegrini.
Oggi non bene, decisamente.
Del resto, eravamo scarsi in alto a sinistra e cosi siamo rimasti, per ora.
Malen bene la prima, meno bene la seconda, male la terza.
Secondo me, ma sono scarso, Malen è meglio da esterno.
E Venturino a me è piaciuto, stessa cosa Vaz. Questi hanno carattere.
Io credo che quello che manca alla Roma sia, da tempo, il carattere, manca il leader davanti. In difesa lo abbiamo, a centrocampo anche…in attacco?
malen è venuto alla Roma perché gli è stato garantito il ruolo di punta centrale, perché all’ Aston villa Emery gli preferiva Watkins, e malen giocava da esterno sinistro . io per come la vedo per me malen non è un un killer d’area di rigore , lo costatato con il Milan : non puoi non centrare almeno la porta da centro area ,tirare col sinistro se sei destro senza fare rimbalzare il pallone ( assist di ndika ricordate)?
Chi sarebbe a centrocampo? Kone?
La partita dì stasera ha mostrato che l’Udinese senza nessun fenomeno ha vinto con il gioco, che la Roma non produce per cui anche Malén diventa una pippa!
Chi critica Soule’ non capisce nulla, è stato il migliore il primo tempo l’unico che tentava qualcosa e che cercava la profondità, non doveva mai uscire, Cristante, Celik e Pellegrini mediocrità assoluta, rallentano tutta la manovra, Ndicka non è all’altezza, sempre tremebondo, Davis lo ha ridicolizzato, giocava continuamente su Svilar. Il problema di oggi si è visto subito, passavamo in continuazione la palla indietro, Cristante fulcro del gioco, avra’ toccato mille palloni, sbagliandone una marea, ma come fai ad avere una manovra fluida così? Oggi Malen servito malissimo, ma anche lui ha lottato poco.
Ndicka io lo farei partire pure per 20 mln. Un difensore che non sa marcare non è un difensore
