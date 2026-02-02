LIVE! UDINESE-ROMA: le probabili formazioni

Tutto pronto per Udinese-Roma. I giallorossi scendono in campo al Bluenergy Stadium in una serata che può dire molto sul momento della squadra e sulle ambizioni in campionato.
Trasferta particolarmente insidiosa contro una squadra che, se è in serata, può essere durissima da affrontare. Tra assenze pesanti, scelte obbligate e qualche novità di formazione, Gasperini cerca risposte immediate sul campo. Su Giallorossi.net il LIVE minuto per minuto del match.
IL PREPARTITA LIVE DAL BLUENERGY STADIUM
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra Udine, ma non dovrebbe piovere. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: dubbio Pellegrini, non al meglio per un problema alla caviglia.
UDINESE-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Bertol, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. All.: Runjaic.
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
Arbitro: Juan Luca Sacchi
Assistenti: Dei Giudici – Moro
IV uomo: Ayroldi
VAR: Ghersini
AVAR: Maresca
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Daje daje e…. ancora Dajee!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.