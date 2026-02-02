FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 2 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 14:00 – Panchina d’oro: Gasperini secondo
A Coverciano assegnata la 34ª edizione della Panchina d’Oro: vince Antonio Conte con 20 voti su 47, premiato per lo Scudetto conquistato con il Napoli nella stagione 2024/25. Secondo posto per Gian Piero Gasperini (6 voti), già vincitore nel 2019 e 2020, dopo aver portato l’Atalanta in Champions e chiuso il suo ciclo dopo nove anni. Terzo Cesc Fabregas del Como con 4 voti; gli altri 17 distribuiti tra vari tecnici.
Ore 11:20 – Settore giovanile: cinque vittorie su sei, crollo U17
Weekend positivo per il vivaio giallorosso: cinque vittorie in sei partite, mentre la prima squadra è attesa dalla trasferta di Udine. Successi per U14 (0-1 a Pesaro, prima a 34 punti), U15 (0-2 ad Avellino, capolista a 37), U16 (0-1 ad Avellino, seconda a 36) e U18, che nonostante l’emergenza travolge il Torino 2-5 (doppietta di Mariani, a segno anche Paratici) e resta in vetta a 42 punti con l’Inter. Pesantissimo invece il ko dell’U17, travolta 7-0 dall’Empoli nello scontro diretto: sconfitta più larga nella storia del settore giovanile.
Ore 9:30 – Angelino “nuovo acquisto” di Gasp
Senza gli impegni delle coppe europee e con i rinforzi arrivati dal mercato, Gasperini può affinare movimenti e automatismi della squadra. Il tecnico potrà contare anche sul rientro stabile di Angelino, che, se confermerà i recenti progressi fisici, può essere considerato a tutti gli effetti un altro acquisto. (Il Tempo)
Ore 8:00 – Con l’Udinese numeri ok ma gara piena di trappole
Quella di stasera non sarà una partita semplice per la Roma, nonostante sei vittorie consecutive contro l’Udinese. I friulani sono una squadra molto fisica, con caratteristiche adatte a sporcare il calcio di Gasperini. Si giocherà molto sui duelli individuali, anche perché le due squadre scendono in campo a specchio con lo stesso modulo. Occhi puntati sul confronto Ndicka-Davis, ma attenzione anche agli inserimenti di Ekkelenkamp e Atta. (Gazzetta dello Sport)
