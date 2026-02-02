UFFICIALE: Bryan Zaragoza è della Roma, indosserà la maglia numero 97 (COMUNICATO-VIDEO)

Arriva in questi minuti l’annuncio ufficiale da parte della Roma dell’acquisto di Bryan Zaragoza, prelevato dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni (qualificazione in Champions e 70% di presenze da almeno 45 minuti).
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco.
L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.
Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l’esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all’El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell’Osasuna e nel Celta Vigo.
Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist). Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024. Ha scelto la maglia numero 97. Benvenuto a Roma, Bryan!“.
Ehhhh ma il Milan ha preso Mateta…..ahhhh non l’ha preso?
Bella figura sti tifosi da forum.
benvenuto!
è chiaro che è un giocatore da rilanciare ma a gennaio non puoi prendere top mondiali.
speriamo che dia una mano per arrivare in Champions e poi a giugno oltre a lui ci vuole un altro esterno a sinistra al posto di Dybala ed El Shaarawy.
il mio sogno è Antonio nusa del Lipsia che non è ancora esploso ma con la Norvegia ha disintegrato l’Italia.
se non fa un gran mondiale, lo si può prendere a cifre non folli
Benvenuto Bryan…… speriamo che con Gasp.possa fare la differenza
Cosa ci vedono in massara I suoi detrattori? Anche questa è’ un operazione fatta male? Massara non paragonabile si precedenti ds è scusate se è poco. Chi ha fatto il miglior mercato della serie a a gennaio? ….. senza soldi
ora lo posso scrivere ben venuto a ROMA come tanti nn lo conoscevo ma visto su YT nn sembra male vabbe che in italia le difese sono un po’ piu’ difficile da superare ma penso che fara’ bene perche’ a un dribling stretto e fulmineo lascia il difensore sul posto buonissima anche la formula bravo al mister che finalmente si e’ accontentato e un bravissimo a Massara…se po di’
Benvenuto ragazzo!!!
daye Bryan
Benvenuto a Roma. Speriamo che ci dai una mano per raggiungere I nostri obiettivi. Da quello che ho letto sembra che abbia un ottimo dribbling, e questo potrebbe essere utile per creare superiorità numerica sulla fascia. Speriamo che si integri subito.
