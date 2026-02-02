Roma sotto la lente UEFA: ecco quanto rischia il club per il Fair Play Finanziario

La Roma continua a muoversi sotto la lente del Fair Play Finanziario UEFA, seguendo le indicazioni del Settlement Agreement quadriennale (2022-2025) che impone al club di allinearsi completamente ai parametri stabiliti entro la stagione 2025/26.

Dal bilancio consolidato emerge che, fino a oggi, la società giallorossa ha rispettato i target finanziari concordati, anche se ciò ha comportato il pagamento di sanzioni proporzionali alle deviazioni rilevate. Nel dettaglio, la UEFA ha già trattenuto un contributo incondizionato di 5 milioni di euro per l’esercizio 2022/23; successivamente, sono stati versati 2 milioni per l’esercizio chiuso a giugno 2023 e 3 milioni per quello del 2024.

Per la stagione 2024/25, le proiezioni riportate da Calcio e Finanza indicano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, a fronte di un’ulteriore multa stimata in circa 4,2 milioni, già accantonata nel bilancio. Il mancato rispetto dei parametri futuri potrebbe comportare sanzioni più pesanti, con contributi condizionati che potrebbero arrivare a 30 milioni totali, sottolineando quanto sia centrale il rispetto della “Squad Cost Rule” nel percorso di risanamento finanziario del club capitolino.

La gestione attenta dei costi e il rispetto dei vincoli UEFA restano quindi punti chiave per garantire alla Roma margini di manovra futuri sul mercato e in ambito sportivo.

Fonte: Calcio e Finanza