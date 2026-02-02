LIVE! Zaragoza, visite mediche superate e contratto depositato in Lega. Si attende l’annuncio ufficiale (VIDEO)

Notte di attesa e prime luci giallorosse per Bryan Zaragoza. L’esterno spagnolo è arrivato a Fiumicino nelle ultime ore, pronto a dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura con la Roma.
Operazione definita con il Bayern Monaco sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto (che diventerà obbligo in base alla Champions e al raggiungiumento di un certo numero di presenze), fissato a 13 milioni. Qui il LIVE di una giornata tutta da seguire.
AGGIORNAMENTO ORE 17:20 – Il contratto di Bryan Zaragoza è stato appena depositato in Lega, dunque il giocatore spagnolo può essere considerato della Roma. Si attende ora l’annuncio ufficiale da parte del club giallorosso.
AGGIORNAMENTO – L’attaccante spagnolo è atterrato a Fiumicino, pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Nelle prossime ore verranno effettuate visite mediche, poi Zargoza firmerà il suo contratto in giallorosso.
𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐲𝐚𝐧 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐠𝐨𝐳𝐚 🟡🔴
incuriosisce sto piccoletto…. un thomas hassler iberico 😅
❤️🧡💛
speriamo Rudy ,dai primi nomi fatti (Tels , Nura , Gotz …) sembra la seconda della seconda scelta …. vediamo se sarà un tappabuchi fino a giugno o una inaspettata rivelazione .
Stasera ad Udine per i 3 punti!!!! forza maggica !!!!
Quello è il problema. T.Hassler era un giocatore molto fumoso ed incostante, titolare di una Roma che viaggiava tra il 5 ed il 10 posto.
Si andavamo bene in Coppa Italia allora ma era una Roma 1991-1994 più debole dell’attuale
Non è uj giocatore che ci porta in Champions ma quando spendi 25 mln per un giovane da crescere non ne hai 40 (25+15) per uno più forte.
Ciao Massara
da giugno, 9 mesi, si poteva e si doveva fare di meglio, un incapace, un altro, e non si può dire. Ci sono DS di altro livello, professionisti preparati che fanno le fortune di società e tifosi, gente che tira fuori soluzioni che altri non vedono.
E poi non si vende. Anche quelli in scadenza…
@rudy
Peggio di Bailey non potrà essere, quindi è di certo un miglioramento della rosa.
Fisicamente è integro, salta l’uomo e quello ci serve, dato Elsha non salta piu nulla, semmai lo ha fatto.
Investimento contenuto.
Un giusto tentativo che potrebbe davvero aiutare.
Asterix, se ti riferisci ai 25M spesi per Vaz, qui altri utenti hanno specificato che sono soldi fuori dal FFP in quanto investimento su un calciatore di 18 anni. Quindi in ogni caso non potevano essere investiti con la stessa facilità su un giocatore pronto.
Ma i conti non sono il mio mestiere. Da tifoso sono contento che si sia pensato anche al futuro. Sarò tifoso anche l’ anno prossimo. Se è stato o meno un buon mercato di gennaio lo scopriremo presto.
Asterix il vizio di criticare a priori è l’eterno male del tifo romanista.
È uno che spacca le partite, dribling ubriacante, non ha tra l altro problemi nè a Sx nè a Dx. Crea superiorità numerica. Poi vedremo come si adatterà al ns campionato con difese chiuse. Il ns problema, a mio parere, rimane a dx con Soulè che perde sistematicamente almeno un tempo di gioco e non crea superiorità numerica. Mi fido di Gasperini che dice che in allenamento fa vedere cose diverse. Da profano, da vendere a giugno. Comunque, Gasp, oggi, ha una signora squadra, grazie soprattutto a lui, ricordiamocelo.
@fred
faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto altre volte ad altri utenti: “chi sarebbero questi DS di altro livello rispetto a Massara, professionisti preparati che fanno le fortune di società e tifosi, gente che tira fuori soluzioni che altri non vedono.?”
Se per cortesia mi puoi fare qualche nome perchè, purtroppo, a questa domanda non ho mai avuto risposta, speriamo di avere più fortuna questa volta.
Asterix è finita la pozione?
Caro Wise…Elsha al pari di altri nostri giocatori, ha fatto gran belle stagioni, purtroppo da un paio di anni lui come altri senatori si sono spenti, chi per età, chi per indole, chi perché alzando le aspettative ha poi deluso o delude. Elsha fa parte di un ciclo calcistico ormai terminato. La furbata sarebbe stata fare player trading quando certi calciatori erano al picco. E invece niente, tizio non si tocca, Caio è un professionista esemplare, Sempronio gioca con tutti gli allenatori qualcosa vorrà dì…. già, che si andrà a scadenza con contratti da top.Questo non esclude che la vecchia guardia non stia dando il suo contributo, come detto sono professionisti e sono stati anche forti e sono ancora utili, ma occupano ingaggio top che avremmo potuto investire altrove. Oggi senza richieste da nessuno li porteremo a scadenza.
quello che fa inc….. a me non è che sia la 2-3-4-5-6 scelta ma piuttosto che non sono stati capaci di farlo arrivare in tempo per poter giocare stasera….
Senza voler entrare nel merito di giudizi su Zaragoza, che ad oggi non possono che essere prematuri, perché bisognerà giudicarlo per ciò che darà, la cosa che mi sconvolge è che i contestatori seriali, già da un paio di giorni, hanno a che dire anche su un campione assoluto come Thomas Haesler! Per chi non lo sapesse, Thomas Haesler, nel pieno della sua esperienza a Roma, è arrivato terzo al pallone d’oro! L’unica cosa sensata da scrivere a riguardo è che, tolta la statura, il paragone ad oggi è assolutamente ingeneroso, perché, se anche Bryan Zaragoza fosse la metà di Haesler, avremmo trovato un giocatore forte!
Mica male come aquisto last minute,
Questo con il Gasp fará un bel pó di goal
e penso sia proprio per quello che l’ha
voluto, poi mi pare che la sua tecnica gli
permetta di dialogare bene e la squadra
spero ne trarrá beneficio.
Comunque i Fridkin sono stati di parola
questa volta hanno permesso al DS di
fare delle ottime cose anche se siamo
stati poco fortunati con l’infortunio di Dovbik
Daje Forza la Magica
Quanto mi piacciono quelli che bocciano tutto a prescindere senza sapere nulla di quello che avviene all’interno di una società. E sono pure convinti di quello che dicono Esilaranti😂🤣
ma vogliamo vederlo all’opera o, come al solito, giù critiche, società e dirigenti mediocri, bla bla, ecc…????
un consiglio: riguardate il mercato dell’Atalanta, quello dei primi sei anni, non gli ultimi con gli introiti Champions, leggete i nomi e quanto hanno speso. l’Atalanta sa fare mercato, ha lo scouting forte ecc…
poi scusate, pagare 25/30 gente che deve ancora dimostrare o rinforzare il Milan con soldi freschi non mi sembra un’idea geniale.
pii ognuno la vede come vuole.
@Alex il nostro problema si chiama Soulè? Ma se ha fatto 7 gol e 7 assist piu di qualsiasi altro giocatore della Roma, in pratica al momento il top player della Roma é un problema!? 🤣🤣🤣
@ Lord, io faccio altro nella vita quindi non a me che vanno fatte certe richieste, io sono un semplice tifoso, come te, comunque ti faccio alcuni esempi poi fammi sapere cosa ne pensi:
Markus Krösche, ex Lipsia; Andrea Berta, ora all’Arsenal mi sembra; Sartori, ora al Bologna;
Giuntoli ora libero…o magari Corvino…
Spieghiamo Soulè ad Alex: Soulè gioca ala destra; Soulè preferisce la palla sui piedi perchè il suo calcio, unico in Italia ma non solo, prevede di lavorare la palla col controllo e il dribbling, accentrare su di sè la difesa avversaria togliendo pressione ai colleghi di reparto; la catena della sua fascia in questo modo è in realtà più ampia e veloce, non perde tempo di gioco, aspetta Celik o Wesley in sovrapposizione; Celik fa il fenomeno perchè tre difensori hanno triplicato Soulé; purtroppo la setssa cosa non avviene sulla fascia opposta dove Wesley fa il fenomeno perchè è un fenomeno; Soulè, al contrario di altre ali, risulta imprevedibile agli avversari proprio perchè tocca la palla ad altissima frequenza, è il suo calcio e gli viene naturale, toccando la palla con qualità e frequenza i difensori non sanno mai dove andrà, da qui si apre una gamma di possibilità: virare all’interno in cerca del tiro a giro da fuori area o dell’appoggio alla mezz’ala (ah se avessimo una mezz’ala che entra in area…), oppure tornare sulla fascia per l’accorrente Celik libero da avversari, o entrare in area da solo e cercare l’assist a rimorchio (ah quanti gol farebbe Pisilli così se giocasse di più…).
Infine, ultimamente ho notato la sua gestione della ripartenza ampia, stile contropiede, altro che perdere tempo di gioco, è l’unico che non ha problemi a condurre la palla anche se ha davanti due o tre avversari, e o prende fallo, o lancia indifferentemente a dx e a sx gli attaccanti che ha davanti….
Ma questo è il calcio che non tutti riescono a vedere, peccato che ci siano tifosi romanisti che ancora non capiscono il suo modo unico di stare nella partita. Gasp non ci rinuncia mai, nemmeno se deve adattarlo a sinistra. E non ho parlato della fase difensiva…pensa.
@Fred
lo chiedo a te perchè sei tu che chiedi un DS di alto livello, molto probabilmente alla società va bene così.
Comunque, io non conoscendo ne Bertola ne Krosche ho fatto una ricerca ed ho scoperto che Bertola è quello che ha comprato un certo Thomas Lemar (sfido chiunque a dirmi che si ricordi di questo giocatore) per 72 mln (dico settantadue milioni) di euro per giocare la bellezza di 13 partite, 0 gol e 1 assist.
Sartori, prendendo in esame soltanto da quando è al Bologna e guardando soltanto agli attaccanti scopriamo che ha comprato:
Castro, 82 presenze 18 gol,
Dallinga, 69 presenze 11 gol,
Odgaard, 75 presenze 14 gol,
Rowe, 22 presenze 3 gol,
Cambiaghi, 113 presenze 12 gol,
ed infine udite, udite Ciro Immobile e Bernardeschi.
Ecco, se si fosse presentato a Roma con questi acquisti cosa avresti detto.
Giuntoli, se non lo cerca nessuno io una domanda me la farei.
E’ riuscito nell’impresa di far finire la Juventus sotto settlement agrement in due sessioni di mercato avendo sperperato oltre 200 mln di euro.
Per quanto riguarda Corvino, a fronte di 100 acquisti io ne ricordano una decina che hanno fatto una carriera importante.
Non mi sono dimenticato di Krösche soltanto che non ho più voglia di stare a fare ricerche che il discorso fatto per gli altri sicuramente vale anche per lui come ogni altro DS, pregi e difetti
Poi, se vuoi possiamo parlare anche Sogliano, D’Amico ecc. ecc.
Il problema è che vi ricordate soltanto i 2/3 giocatori forti che questi DS individuano ogni anno, su 10/15 che ne comprano, pari pari ai vari Pinto , Ghisolfi, Massara che voi tanto criticate.
Benvenuto. Sono contento. Ora uniti tutti e concentrati.
Un bias cognitivo associativo me lo fa legare per nome a Lizarazu.
Magari…
o Ludovic Giulÿ ?
O mamma quanto avevo sperato in Lizarazu alla Roma.
accidenti che paragone… magari…
Magari, Lizarazu era un fuoriclasse, speriamo la tua suggestione sia profetica
Comunque vada una bella pacca sulle spalle a massara e addio e grazie
Prova a fare domanda magari ti prendono
concordo. c’è gente che lo difende a spada tratta dopo i fallimenti al milan (era maldini che faceva venire i giocatori) e rennes. in piu’, se ci si è mossi è perche’ è stato gasperini a muovere le acque e far si che venisse preso SUBITO malen, facendo intervenire i Presidenti.
non ve inventate niente.
Signor nessuno, potete denigrare quanto volete ma è la società che decide mica voi
Non stravedo per Massara. Ma la squadra al momento è 3a e viaggia bene in EL. El Aynaui e Zio sono belle sorprese, Ghilardi mi ricorda Calafiori, non ha dovuto cedere i big, Malen lo ha preso, ha piazzato Baldanzi …. qualcosa ha fatto dai.
Cosa gli vuoi dire a Massara ? Magari avercelo avuto prima.
E poi ce mettiamo faber a fa il mercato, no? Siete così svegli dietro la tastiera che vi vorrei proprio vedere all’opera…
@Kansas 16 – Dimentichi Wesley. Ma io direi di continuare a stare concentrati sull’andamento della stagione che al momento è nettamente migliore rispetto agli anni precedenti, e lasciare agli altri il gusto di svegliarsi sempre di cattivo umore.
Si Sedia, ma sembrava che Wesley fosse figlioccio diretto di Gasp, mi limitavo alle mosse del solo DS. E considera che io so contento anche di Vaz, perchè tiferò Roma anche l’anno porssimo e quello dopo e il futuro…non aspetta.
avrei preferito El Mala o Tzolis
È chiaramente una terza quarta scelta
discutibile anche la tempistica
andiamo a Udine con attacco contato e pieno di ragazzini
detto questo, daje Zara, dai il massimo per questa maglia, in bocca al lupo
E se era Maldini che prendeva i giocatori , come mai nessuno se lo prende come Ds, ?
Ci sarà nel mondo del calcio una squadra che vuole, vorrebbe, Maldini come Ds?
No , dico Maldini .
Avete già sentenziato che Vaz non è buono…
Però i casi El Aynaoui, Wesley, Ghilardi non vi hanno insegnato niente?
@Andrea77 – A me sembra che l’unico nome fatto da Massara per quel ruolo sia stato Carrasco, in due occasioni: la prima per dire “è un giocatore molto forte, vedremo”, e la seconda per dire “è tramontato definitivamente”.
Tutti gli altri che citi a me non risulta siano mai stati nominati dalla A.S.Roma.
Bryan Zaragoza, congratulazioni per il tuo arrivo. Ti auguriamo successo alla Roma.
A giugno, si spera:
1. Arrivi:
– Ala sinistra: Nusa, Tzolis o El Mala.
– Attaccante: Moise Kean o Zirkzee.
2. Partenze:
– Dovbyk
– Ferguson
– El Shaarawy
– Dybala (a causa degli infortuni, Dybala manterrà uno stipendio ridotto)
– Pellegrini (manterrà uno stipendio ridotto).
manco è finita questa sessione di calciomercato che già pensate alla prossima… sembra che state al luna park… boh…
Solo un dubbio… se per miracolo dovessimo prendere Nusa e Kean, Malen lo lasciamo in panchina?
Vedo più fattibile prendere Kean e spostare Malen a sinistra e tenere Zara come sostituto (quest’anno non lo puoi fare perché non hai la punta con le giuste caratteristiche).
Poi dovresti prendere un terzino sinistro forte forte, un’altra punta di esperienza anche low cost per dare il giusto tempo a Vaz e un’alternativa a Soulè (o rinnovare Dybala a poco).
pr le cessioni, rimpiango Pinto. massara non ha ceduto nessuno
Massara ha avuto 6 mesi di tempo per tirare fuori dal cilindro un giocatore che ricoprisse questo ruolo fondamentale specie nel gioco di Gasperini . Per quanto mi riguarda con questo giocatore si gioca molto della sua credibilità e permanenza a Roma. La sua fisicità mi lascia molto molto perplesso . .non lo conosco e posso solo sperare che abbia avuto una buona intuizione oltretutto sappiamo che estromettere una tra Juventus Milan e Napoli dalla corsa al 4 posto non sarà affatto facile . Tutt altro .
Sono contento e non mi lamento.
Per me il bicchiere è decisamente mezzo pieno.
Zaragoza va a completare la rosa in un ruolo, l’esterno offensivo sx di piede dx, e con una tipologia di calciatore (velocissimo e molto tecnico, bravo a a saltare l’uomo e creare superiorità) che mancava alla nostra rosa, visto il fallimento di Bailey.
In sei mesi di lavoro ci ritroviamo una rosa completa:
5 difensori centrali x 3 posti, un perfetto mix tra elementi di esperienza e giovani in rampa di lancio, tutti ormai stabilmente nelle rotazioni, all’occorrenza integrati dalla duttilità di Celik e Rensch;
5 esterni di fascia X 2 posti, con la punta di diamante Wesley utilizzabile con successo x entrambe le fasce, Celik cresciuto molto x la fascia dx, il ritorno di Angelino x quella sx, Rensch adattabile su entrambe le fasce ed all’occorrenza anche come centrale e Tsimikas a chiudere il reparto;
4 centrocampisti di livello x 2 posti, tutti forti ed affidabili, compreso Pisilli in grande crescita;
Un attacco finalmente completo e pieno di opzioni con Soulè e Dybala a destra, Zaragoza e Pellegrini a sinistra, Malen e Ferguson al centro, i giovanissimi talenti Vaz e Venturino a chiudere il reparto insieme all’uomo di grande esperienza El Shaarawy, senza considerare Dovbyk che comunque tornerà in campo ad aprile.
Tutti gli elementi nuovi presi sono funzionali al gioco del mister e graditi allo stesso.
Penso che con i paletti del FPF non si potesse fare meglio di così, considerato anche l’infortunio di Dovbyk che ha tolto dal mercato il giocatore che avrebbe dovuto garantirci i soldi x gli acquisti.
Ora la parola al campo, a cominciare da stasera.
Sono d’accordo con te.
La mancata uscita di Dovbyk, causa infortunio, non ci ha consentito un investimento immediato sulla fascia destra.
Abbiamo rimandato l’investimento a luglio e rimediato con questo ragazzo.
Poi sarà il campo a darci il giudizio definitivo sugli acquisti fatti.
Forza Roma Sempre
Avrei scritto le stesse cose BRavo.
Non sarà La Rosa del Real o dell’Inter, ma è una signora squadra.
In Germania, Francia e Spagna avresti un posto fisso in Champions. Qui purtroppo hai 5 squadre molto forti per quattro posti.
Il Milan è gli solo perché non gioca le coppe e perché ha più c… che anima.
perfettamente d’accordo, analisi chiara su tutti i punti toccati.
benvenuto a Zaragoza!
E forza Roma stasera abbiamo assolutamente bisogno di vincere
benvenuto a Roma, volevi dire…
a Zaragoza ci andremo un’altra volta.
Dici pieno di ragazzini?
Vaz ha 19 anni, è solo in Italia a 19 anni vieni considerato ancora un ragazzino.
Stasera scenderà in campo una Roma più che competitiva per portare a casa il risultato , il pericolo principale possiamo essere noi, ( vedasi Mancini col Panathinaikos) oppure arbitri e var.
Pensavo che ar collo c’avesse a pettorina pe li minorenni che viaggiano da soli, ed invece er n’semplice marsupio a tracolla
Come con Malen e Vaz, questo nome è uscito fuori solo un paio di giorni prima della firma, cioè quando era tutto ormai già deciso. I fatti sono 2: o, veramente, una trattativa da 15 o 20 milioni di euro tra calciatore, società, procuratori e tutto il circo dietro si completa con un paio di telefonate, oppure, forse, tutti i vari nomi usciti sui giornali non erano reali, e Massara ha trattato questi giocatori per diverse settimane senza che nessuno ne sapesse niente.
Ero qui per scrivere esattamente la stessa cosa, mi hai preceduto. L’unico altro che è stato citato anche da Massara quando ha detto che era “ormai tramontato definitivamente” probabilmente è Carrasco.
la seconda che hai detto….
Sono sicuro che ci farà divertire e creerà la superiorità numerica facilmente con i suoi dribling che lasciano sul posto l’avversario. Ha due cosce molto forti e il baricentro basso e per quello che ha uno spunto e uno scatto da fermo che è difficilissimo fermare per gli avversari. Proprio quello che mancava alla Rima, l’imprevedibilità e, Soulè a parte, la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno che per lui è come bere un bicchiere d’acqua. Anche il tiro mi sembra niente male (per quello che si vede dai filmati). Poi se Gasperini ha dato l’ok sono più che tranquillo.
mateta era da prendere,un botto di gol , Gasperini cerca i gol ,poi se mi sbaglio lo dico
Sembra che il Milan abbia mandato un medico in UK per verificare la tenuta di un ginocchio messo maluccio
Il Milan ha chiesto un supplemento di visite mediche, vuoi vedere che ?….
vuoi vedere che, rimasto nkunku sul groppone, si inventano che ha qualche acciacco per non dover sostenere la spesa piuttosto ingente?
mah è chiaramente un quarta quinta scelta come sempre, a noi serve uno che fa goal e questo non segna
Un modesto 24 enne che scaldava la panchina preso come pezza l’ ultimo giorno di mercato poi se non si arriva quarti è colpa di Gasperini
Oppure sarà colpa del FPF che è colpa di Pallotta…
@Hector
E chi lo dice che se non si arriva quarti la colpa è di Gaspeirini?
Per i radiolari sicuro, mentre per la società la colpa potrebbe essere di Gasperini, di Massara, di Ranieri o di nessuno, questo noi non lo sappiamo, ma loro si.
Noi, forse, lo potremmo intuire a fine stagione vedendo chi sarà confermato o allontanato, considerato che per gli americani chi sbaglia paga.
Per cortesia, state con le orecchie lontano dai radiolari.
Hector, se era modesto non era nel giro della “Selecion” spagnola , che non e’ poco , e poi, se Gasp ha dato l’OK , allora mi fido.
Massara ha fatto molto ora aspettiamo che i frutti maturino…..
Sarei curioso di sentire il pensiero di @SAVERIO circa questo giocatore e di tutta questa operazione sotto il profilo economico in generale .
Ha scritto che è discontinuo e cacacaxxx verso er coach che nun lo fa giocà. Ma se sta in giornata spacca le partite…
In un campionato in cui la struttura fisica è fondamentale, giustamente, prendono uno gnomo da 1.60.
Con questo fisico può giocare, forse, negli allievi
Non lo conoscevo sinceramente e come molti, presumo, ho visto i video su YouTube. Penso che in mano a Gasp questo ci farà divertire e non poco, ha un dribbling pazzesco e una velocità di partenza da fermo impressionante e molto difficile da contrastare per i difensori avversari, si procura un sacco di falli e rigori. Daje Bryan facce sognà!!!!
Oramai è chiaro che il livello degli acquisti con Massara e i Friedkin è di livello medio, lo stesso Malen, buon giocatore, non è certo un crack. Non si sta allestendo una squadra per andare in Champions League e fare bella figura come ai tempi di Pallotta quando eravamo pieni di campioni ed infatti arrivammo in Semifinale; qui è già grasso che cola se ci arrivi in Champions, ma con gli acquisti fatti finora non ci vai lontano.
@Ms44
Scusa, mi potresti dire chi sono i giocatori “crack” che giocano nell’Inter, nel Napoli, nel Milan e nella Juventus? Così, tanto per capire e poter fare un paragone con i nostri giocatori.
Allora, provo ad agevolarti il lavoro e ti dico che per me in Italia non ci sono giocatori crack ma buoni giocatori. E comunque, io dall’Inter prenderei soltanto Lautaro e Barella, dal Napoli prenderei Mc Tominay, Neres e Hojlund, dal Milan prederei Pulisic e Rabiot, mentre dalla Juventus prenderei soltanto Yildiz e Turam.
Come vedi, per come la vedo io, non è che le altre squadre hanno molti giocatori più forti dei nostri.
Ti sei risposto da solo, tutta gente di livello superiore al nostro, che per noi sarebbe un crack.
@Ms44
Quindi ricapitoliamo la rosa dell’Inter è composta di 2 giocatori crack, quella del Napoli di 3 giocatori crack; quella del Milan 2 giocatori crack e quella della Juventus 2 giocatori crack.
I nostri invece so tutti scarponi.
Io invece penso che, se potessero, quei squadroni pieni di crack, ci porterebbero via, senza pensarci due volte; SVILAR, NDIKA, WESLEY E KONE’ (forse solo il Milan non cambierebbe Maignam con Svilar)
Quindi, tutta differenza io non la vedo, almeno negli 11 titolari, poi se vogliamo allargare il discorso a tutta la rosa allora dico che soltanto Inter e Napoli sono superiori alla Roma
Asterix perdonami. Sul fatto che Heassler fosse fumoso posso essere pure d’ accordo. Ma sul fatto che le Rome 1991/1994 fossero più deboli di quella attuale, non sono d’accordo, anzi con tutto il rispetto di sbagli. Cervone, Lorieri, Aldair, Nela, Comi, Lanna, Carboni,Garzia, Di Mauro, Giannini, Cappioli, Salsano , Mihajlovic, Caniggia, Rizzitelli, Voeller, Balbo, e Totti. t
Tommasino Haessler titolare, oltre che nella Magica, della Germania campione del Mondo 1990: avercene di giocatori fumosi a quella maniera.
Eh niente… evidentemente alcuni vedono la realtà attraverso uno specchio sistemato nel loro cervello, al contrario quindi… Oppure, più semplicemente, pur di mantenere il punto e contestare a prescindere, Haesler (uno dei giocatori più forti che abbia vestito la nostra maglia ) diventa scarso e fumoso, mentre la Roma di Ciarrapico che lottava a metà classifica e che era tecnicamente fallita con tanto di scadenza del tribunale di Roma, era più forte e ( perche no?) solida di quella attuale. Sarà perché qualcuno ha paragonato – improvvidamente a mio avviso – Zaragoza ad Haesler, quindi li bisogna sfondare e che, sempre per criticare, guai a dire che questa Roma sia una squadra forte e in crescita, tanto da lanciarsi nella folle dichiarazione che la Roma dei Piacentini, Bonacina, Di Mauro, Garzya, Lanna, Cervone (che quindi è nettamente più forte di Svilar), Rizzitelli, Caniggia (a Roma ha finito di giocare) Totti 16enne etc etc etc… fosse più forte di quella attuale?
D’altronde, non mi sorprende che certi nick qui sopra possano preferire Ciarrapico a Friedkin. Nel loro mondo al contrario, tutto ciò ha assolutamente senso.
Io sinceramente non capisco i pollici versi a chi si lamenta di questa operazione. È evidente come sia almeno la terza scelta e Massara abbia avuto almeno 7 mesi per intavolare trattative. Ricordo che i due nomi che stava cercando da molto tempo erano zirkzee e raspadori e sappiamo entrambi (soprattutto con raspadori) come sia andata. Malen è stata un’occasione caduta dal cielo. Spero con tutto il cuore che zaragoza si riveli funzionale al gioco di Gasp, ma non si può essere contenti di quest’acquisto a bocce ferme. A chi ricorda che anche Messi e Maradona fossero bassi, ricordo come messi e Maradona non possano entrare in qualsiasi paragone con un giocatore di 24 anni che non ha ancora dimostrato nulla
I lamenti preventivi .
Non si sa ancora cosa può darci questi giocatore che è già bollato come pippa, scarto , 19 esima scelta , ect.
Per carità, uno manco deve fare i salti. di gioia , io in primis , come fatto con ( in ordine sparso )
Nzonzi, Wjinaldum, Renato Sanches, , Hummels, Bailey , tutta gente che ha dato poco o niente alla nostra causa.
Il migliore è stato Hummels , venuto meno proprio nella partita più importante
Quindi secondo me, senza offesa per nessuno , sarebbe il caso di aspettare il verdetto del campo.
Come i casi El Aynaoui e Wesley confermano.
contento anche se per un discorso di all in per il posto CL avrei preferito uno profilo più rodato tipo Lauriente
ironicamente pur non arrivando Zirzkze, abbiamo comunque messo le mani su un ex talento del vivaio del Bayern
ma invece sulla squadra B si sa qualcosa??
desidero un ritorno di DDR Sr e perché no un Arena capocannoniere e via con la fucina di talenti km 0
Questo ragazzo ha trovato la maglia giusta e un futuro più certo. Vedrete come si mangerà il pallone. Mi spira fiducia, Benvenuto Bryan Zaragoza
Bene.
Ora aspettiamo l’esito delle visite mediche al Bambino Gesù.
Questo con Gasp diventa 1metro e ottanta…..Battute a parte, è un giocatore con caratteristiche che mancano al nostro attacco. Discorso Massara, fare il Ds di un club che non ha possibilità economiche elevate ed un appeal che hanno altre società blasonate non è molto semplice. Leggere i commenti di molti tifosi che dicono doveva prendere quello, questa è la quarta scelta..boh. Acquistare giocatori già fatti, non è facile x la Roma. Pure a me sarebbe piaciuto Nusa. Ma quanto costa? E lui verrebbe a Roma ? O magari aspetta qualche top club? Siamo tutti allenatori, Ds, talent scout. Sul divano di casa però… Forza Roma
il mercato andava fatto a giugno , basta con i giocatori in prospettiva o malati cronici ,.servono giocatori pronti che ci possono far fare il salto di qualita’
Carles Perez 2.0. Questo il campo lo vedrà poco e niente 😤
Sono 7 anni che non si va in Champions e ancora coi giovani di prospettiva stiamo, ma una squadra forte che lotta col napoli la Juve e le milanesi quando la facciamo tra altri 7 anni?
bravo Gaetano. purtroppo ho scritto la stessa cosa in un commento precedente.
a Roma sono tutti bravi a elogiare gli altri e a sentenziare i nostri acquisti.
EA è la risposta.
Ma lo abbiamo preso per i pulcini? Gasperini, all’Atalanta, aveva tutti giocatori da 1.80 a salire e qui gli comprano i mignon.
Ma come si fa?!
Si, vero, anche il Papu Gomez che si fece operare per aggiungere 15 centimetri e poter far parte della squadra…va bene criticare, ma dire sciocchezze anche no
affare da 15 milioni!
per il bayern però.
