Pellegrini, provino ok: sarà a disposizione di Gasperini per Udinese-Roma

Buone notizie in casa Roma a poche ore dal fischio d’inizio della trasferta di Udine. Lorenzo Pellegrini, alle prese con un problema alla caviglia dopo una leggera distorsione nella rifinitura che lo aveva messo in dubbio, ha sostenuto oggi un provino decisivo, superandolo con esito positivo. Lo riferisce l’emittente radiofonica Manà Sport.
Il centrocampista e capitano sarà dunque regolarmente a disposizione di Gasperini, che potrebbe affidargli un ruolo da titolare nell’attacco giallorosso, agendo sulla trequarti insieme a Soulè e Malen, completando un reparto offensivo già rinforzato con gli arrivi recenti.
La presenza di Pellegrini garantisce anche una soluzione in più in una situazione di totale emergenza offensiva viste le assenze concomitanti di El Shaarawy, Dybala, Ferguson e Dovbyk.
Fonte: Radio Manà Sport
Un sospiro di sollievo.
A prescindere dalla disponibilità di Lorenzo per stasera il problema è che Pellegrini sarebbe anche la soluzione d’emergenza in mediana qualora la Roma finisse per avere un solo mediano arruolabile.
Onestamente con un Pelle spesso a mezzo servizio ed un Konè che rientrerà ai primi di marzo, ritengo sia rischioso affrontare le prossime partite con soli 3 centrocampisti.
Credo che sarebbe stato opportuno in questa finestra di mercato rimpolpare il centrocampo con un arrivo.
Abbiamo visto in serie A a gennaio molti trasferimenti in prestito di centrocampisti che sarebbero stati delle buone soluzioni come riserve nel nostro centrocampo: mi riferisco a Prati, Nicolussi Caviglia, Sohm, Richardson, Lovric, Brescianini …..
Per non parlare di giocatori in scadenza a buon prezzo come Eric Martel o Quinten Timber.
Sì ma se deve fare ridere con la scusa che “stringe i denti” meglio che metta Venturino
Gli Abbocconi sono serviti.
Era tutta pretattica.
Ahahahah 😆
Premesso che sono contento per lui, la “totale emergenza offensiva” era quella col Panathinaikos dove di ruolo era presente il solo Soulé, non quella di stasera. Pellegrini è un attaccante quanto lo è El Aynaoui, anche se certamente è più bravo a finalizzare.
Kansas, scusa,ma non ho capito se la tua osservazione sia ironica oppure no…..
Eeeeeeeh… per l’Udinese. Pisilli nettamente superiore dietro le gerarchie non si sa perché
Stasera segnerà
