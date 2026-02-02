Pellegrini, provino ok: sarà a disposizione di Gasperini per Udinese-Roma

Buone notizie in casa Roma a poche ore dal fischio d’inizio della trasferta di Udine. Lorenzo Pellegrini, alle prese con un problema alla caviglia dopo una leggera distorsione nella rifinitura che lo aveva messo in dubbio, ha sostenuto oggi un provino decisivo, superandolo con esito positivo. Lo riferisce l’emittente radiofonica Manà Sport.

Il centrocampista e capitano sarà dunque regolarmente a disposizione di Gasperini, che potrebbe affidargli un ruolo da titolare nell’attacco giallorosso, agendo sulla trequarti insieme a Soulè e Malen, completando un reparto offensivo già rinforzato con gli arrivi recenti.

La presenza di Pellegrini garantisce anche una soluzione in più in una situazione di totale emergenza offensiva viste le assenze concomitanti di El Shaarawy, Dybala, Ferguson e Dovbyk.

Fonte: Radio Manà Sport