Milan, sfuma Mateta: affare saltato dopo le visite mediche

Si è chiusa senza lieto fine la trattativa che avrebbe potuto portare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan.

L’attaccante francese, accostato ai rossoneri nelle ultime ore del mercato invernale, ha infatti svolto oggi le visite mediche alla presenza del medico del club, ma l’operazione si è arenata proprio dopo gli accertamenti clinici, che non hanno dato esito positivo.

Un epilogo inatteso che ha fatto tramontare definitivamente il trasferimento, nonostante i contatti fossero entrati nella fase conclusiva.

Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile inserimento della Juventus, ipotesi però smentita da Fabrizio Romano: secondo il giornalista, il Milan è stato l’unico club a lavorare concretamente sull’operazione.

Mateta, dunque, resterà al Crystal Palace e non approderà in Serie A, almeno in questa finestra di mercato di riparazione.

Redazione GR.net