Milan, sfuma Mateta: affare saltato dopo le visite mediche

Si è chiusa senza lieto fine la trattativa che avrebbe potuto portare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan.
L’attaccante francese, accostato ai rossoneri nelle ultime ore del mercato invernale, ha infatti svolto oggi le visite mediche alla presenza del medico del club, ma l’operazione si è arenata proprio dopo gli accertamenti clinici, che non hanno dato esito positivo.
Un epilogo inatteso che ha fatto tramontare definitivamente il trasferimento, nonostante i contatti fossero entrati nella fase conclusiva.
Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile inserimento della Juventus, ipotesi però smentita da Fabrizio Romano: secondo il giornalista, il Milan è stato l’unico club a lavorare concretamente sull’operazione.
Mateta, dunque, resterà al Crystal Palace e non approderà in Serie A, almeno in questa finestra di mercato di riparazione.
Redazione GR.net
i medici hanno detto che era troppo giovane
Forse a milano i medici si accorgono prima che c’e’ qualche cosa che non funziona, mentre a roma diventano abili e arruolati anche gli storpi!
Forse al Milan prendono per il culo tifosi, stampa e squadra coinvolta. Non è la prima volta che salta tutto all’ultimo per le visite mediche. E’ meraviglioso, il tifoso (sopratutto delle strisciate, pompato dalla fanfara mediatica) s’illude del grande acquisto, il giocatore arriva ma poi…..salta tutto all’ultimo, povero Milan che poteva fare? ci ha provato ma niente. Forse la mia è decisamente una cattiveria e magari anche parecchio lontana dalla verità, però che addirittura i medici del Milan siano i più bravi e i nostri dei vecchi scarponi…..ma perchè????
trasferimento nkunkluso
in premier sembra che scherzino con il fuoco
Mateta spunteta.
Ops…mi sa che c’hanno ripensato sul filo del traguardo!
Forse, visto che le concorrenti non hanno comprato ‘sti mostri, non gli è convenuto spendere una barca di soldi e hanno fatto dietrofront
Me sembra mi nonno
Prima di sparare sentenze del tipo O MILAN ha preso Matera, si dovrebbe aspettare nell’ordine
1) che superi le visite mediche
2) che venga depositato il contratto
3) che faccia almeno una partita decente, e non come Nkunku
Sempre che sia questo il problema, perché qui qualcuno mi deve spiegare il perché certi giocatori in Inghilterra giochino senza problemi.
Visto che non è il primo che non è un condizioni fisiche ottimali.
Oppure O Milan , non riuscendo a piazzare la sola Nkunku, per recuperare i soldi necessari per prenderlo , ha fatto risultare il giocatore non idoneo .
Come dite?
Non è così ?
Strano in passato avete spesso accusato la Roma di utilizzare questi sotterfugi per non prendere il giocatore , ( Damso??)
Comunque in questi casi Tare ha preso in No in faccia oppure no??😂
Respira a fondo e rilassati.
Tare proprio di sì 😀
Ahahahah….e i DS da tastiera do stanno??
In Inghilterra vige il concetto alquanto opinabile che ogni atleta che è a conoscenza di eventuali problemi di salute,può firmare una liberatoria che gli consente di fare pratica sportiva.
Quando nel 2017 andai a fare la Maratona di Londra,non vollero il certificato d’idoneità agonistica in mio possesso,ma soltanto la firma del documento di cui sopra.
Per la vicenda Mateta, in ottica Roma è una bella notizia perchè questo giocatore è senz’altro più forte di Nkunku e Jimenez.
A Zenò ma alla maratona de Londra che facevi, la fettuccia dell’arrivo? 😂 Con affetto. ❤️🧡
A Villa Stuart chissa’se le superava…
…l’acquisto migliore del Milan purtroppo lo hanno fatto a giugno, Allegri.
Come a Torino Spalletti del resto… potevano aspettare quest’anno (COINCEICAO qui… TUDOR là…🥲).
Sarà una bella lotta comunque.
Effettivamente rimango perplesso, questo sta giocando tutte le partite in premier e per quasi tutti i 90 min a partita! bho!
Hakuna Matetaaaaa… ahahahaha
E’ colpa di Massara…..
Il fatto che un altra squadra commetta i medesimi errori della nostra amata Roma non consola di certo….ma denota la stessa scarsa organizzazione societaria ..problema quest ultimo al quale si sta ponendo rimedio con l assunzione di Ranieri (ruolo ibrido il suo ma sicuramente di grossa utilità )e con l arrivo di un DS di nazionalità italiana ……forza Roma …oggi e per sempre
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.