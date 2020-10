El Shaarawy alla Roma a gennaio? Dipenderà dalla…classifica

ULTIME NEWS AS ROMA – Stephan El Shaarawy e il ritorno alla Roma, una favola ancora da scrivere e il cui finale resta incerto.

Nelle intenzioni del calciatore e quelle del club c’è la voglia di riprovarci il prossimo gennaio, quando il mercato sarà riaperto e l’affare sarà di nuovo possibile. Ma quante possibilità ci sono di rivedere il Faraone in giallorosso?

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’affare è possibile ma decisiva sarà la posizione in classifica che occuperà la Roma in quel momento della stagione. Se i giallorossi dovessero dimostrarsi competitivi per la lotta nella zona Champions, allora l’affare è molto probabile. Altrimenti è difficile pensa a un investimento del genere.

Fonte: Gazzetta dello Sport