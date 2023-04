El Shaarawy brilla anche in allenamento, rinnovo più vicino

AS ROMA NEWS – E’ una stagione molto positiva quella che sta vivendo Stephan El Shaarawy con la maglia della Roma.

Il Faraone, che non sempre è partito titolare, sta trovando più spazio da quando Zaniolo ha lasciato la Capitale per vestire la maglia del Galatasaray.

Elsha ha convinto Mou lavorando duro, sdoppiandosi tra il ruolo di esterno a tutta fascia e quello d’attacco, e risultando spesso tra i migliori in campo. Il suo momento d’oro sta proseguendo: anche ieri il Faraone, nell’allenamento a Trigoria svolto sotto gli occhi dei Friedkin, ha confermato di essere in grande spolvero.

E se in inverno il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno, sembrava molto difficile, ora invece è decisamente più probabile: Stephan è disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio pur di restare a Roma.

Un gesto di amore dell’attaccante, cercato in Turchia, che è a un solo gol da Rizzitelli e per presenze in campionato (167) è a 4 lunghezze da Ancelotti.

Fonte: Leggo