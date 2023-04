Llorente stupisce Mou, ma il riscatto resta complicato: i motivi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Diego Llorente ha sorpreso Mourinho. E’ stato lo stesso tecnico portoghese a confessarlo al termine della partita contro la Sampdoria dove lo spagnolo ha giocato titolare al fianco di Smalling in una difesa a quattro.

A 29 anni e una carriera importante alle spalle, il giocatore del Leeds ha dimostrato di saperci fare: buon senso dell’anticipo, bravo nel gioco aereo e nel posizionamento in area, abile nel giocare il pallone, Llorente è uno dei pochi difensori in rosa che gradisce giocare nel sistema a quattro.

Fosse per Mourinho, lo spagnolo resterebbe a Roma anche il prossimo anno per rendere più completo il pacchetto difensivo. Ma per trattenere il difensore, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Leeds, Tiago Pinto dovrebbe sborsare 18 milioni di euro.

Una cifra importante, che molto difficilmente la Roma penserà di investire sul calciatore. Probabile invece che, se Llorente continuerà a giocare su questi livelli, i due club possano trattare un riscatto a cifre inferiori a quelle pattuite.

Fonte: Gazzetta dello Sport