Wijnaldum-Roma, il nodo è l’ingaggio: prima fumata nera, ma la trattativa va avanti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Mourinho vuole Wijnaldum, Gini vuole la Roma, Tiago Pinto è disposto a spendere i soldi per riscattare l’olandese (8 milioni) dal PSG.

Tutto fatto dunque? Non proprio. C’è infatti un altro fattore che incide pesantemente sulla permanenza a Trigoria dell’olandese. Si tratta dello stipendio che Wijnaldum percepisce al PSG e che la Roma non può permettersi di spendere per un calciatore.

Il centrocampista 32enne quest’anno pur di vestire la maglia giallorossa si è decurtato lo stipendio (rinunciando ad 1 milione), passando dai 10 (bonus compresi) percepiti sotto la Torre Eiffel ai 5 che gli versa la Roma. Comunque tanti, nell’ottica di spending review che regna sovrana a Trigoria.

Per ora i primi discorsi sull’ingaggio che il giocatore percepirà alla Roma qualora dovesse diventare un giocatore giallorosso a titolo definitivo hanno portato ad una fumata nera. Troppa ancora la distanza tra le parti. Se ne riparlerà più avanti, visto che il calciatore, almeno a parole, ha espresso la sua preferenza.

Ma nel calcio i soldi contano, soprattutto se l’ingaggio parigino (fino al 2024) recita 10 milioni. Servirà il solito lavoro di casello contabile e motivazionale, dipanato tra bonus corposi, pluriennalità contrattuale e la spinta tecnica chiamata Josè Mourinho. Il vero ago della bilancia del futuro, anche di mercato, della Roma.

