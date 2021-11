EL SHAARAWY: “Dovevamo vincere, serve più cattiveria davanti. I rigori? Sbagliato attaccarsi agli episodi”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Stephan El Shaarawy parla a Sky Sport al termine di Roma-Bodo/Glimt. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Conference League appena conclusa all’Olimpico:

Date il meglio nel finale?

Penso che questa gara sia stata affrontata nel finale con la voglia di vincere. Dovevamo essere più incisivi sotto porta. C’è bisogno di più cattiveria là davanti.

8 gol in due partite..

E’ una sconfitta che ha bruciato quella di Bodo. Oggi avevamo voglia di riscatto. Oggi gara di grinta, di voglia e determinazione ma non è bastato. Dovevamo metterci qualcosa di più.

C’erano due rigori…

Non va bene attaccarsi agli episodi. Dobbiamo metterci più anima per vincere queste partite. Ci abbiamo messo voglia ma non è bastato.