ROMA-BODO/GLIMT: 2-2 (45′ Solbakken, 54′ El Shaarawy, 65′ Botheim, 84′ Ibanez). Giallorossi modesti e sfortunati, niente riscatto coi norvegesi

AS ROMA NEWS – La Roma va a caccia della rivincita dopo il pesantissimo 6 a 1 rimediato all’andata sul campo del Bodo/Glimt. I giallorossi dovranno lavare l’onta subita con una prestazione di tenore ben diverso da quello avuto qualche settimana fa in Norvegia.

Mourinho stavolta eviterà il turn-over estremo fatto all’andata e punterà ancora sui titolarissimi. Il Bodo, attualmente capolista nel girone C della Conference League, non avrà niente da perdere e mira a ripetere il colpaccio.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita: 2 a 2 tra Roma e Bodo/Glimt. I giallorossi falliscono la partita del riscatto contro i norvegesi, che strappano un pari che li mantiene ancora in testa al girone. La prestazione della squadra di Mou è stata modesta, anche se le occasioni avute sono state in numero decisamente maggiore rispetto a quelle del Bodo. Colpito anche un palo. Roma sfortunata, ma la prova resta molto deludente.

90′ – Quattro minuti di recupero.

88′ – CAMBIO ROMA: fuori El Shaarawy, dentro Zalewski.

84′ – GOOOOOOOOOOOL!! IBANEZ!! Cross di Mayoral sul secondo palo, stacco del difensore brasiliano che di testa batte in porta, il numero uno del Bodo respinge ma al di là della linea! Pareggio meritatissimo!

83′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy lascia partire un gran destro al volo rasoterra, il portiere manda in angolo!

81′ – Subito Borja Mayoral che mette un ottimo pallone basso per Shomurodov anticipato prima di battere sulla linea di porta!

80′ – CAMBIO ROMA: fuori Abraham, dentro Mayoral.

78′ – Ammonito Ibanez.

75′ – PALO ROMA! Mancini colpisce il legno dall’interno dell’area piccola!

74′ – OCCASIONE ROMA: El Shaarawy serve Shomurodov che in area libera il sinistro, palla deviata in angolo.

70′ – Veretout prova a concludere dal limite, ma la palla si impenna.

68′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov sulla linea della porta non riesce a batte in porta facendosi anticipare all’ultimo!

66′ – CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Zaniolo.

65′ – GOL DEL BODO: segna Botheim di testa, che batte Rui Patricio colpendo in mezzo a Mancini e Cristante.

54′ – GOOOOOOOOOOOOOL! EL SHAARAWY! Zaniolo lancia il Faraone che entra in area, rientra sul destro e fa partire il suo classico e imparabile destro a giro sul secondo palo!

50′ – La Roma preme alla ricerca del pareggio, ma il Bodo fa buona guardia giocando sulle ripartenze.

46′ – Doppio cambio nella Roma: entrano Villar e Perez, escono Darboe e Mkhitaryan.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma colpita nel finale dal Bodo e da un Solbakken scatenato anche oggi. I giallorossi hanno avuto un paio di potenziali palle gol clamorose ma non sono stati bravi a capitalizzarle. I norvegesi non hanno sfigurato, e nel finale sono passati con una magia del loro attaccante.

45′ – GOL DEL BODO: gran gol di Solbakken che calcia col mancino di prima intenzione dal limite, mandando la palla sotto al sette.

37′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo lanciato in area non la passa a Abraham tutto solo e perde l’attimo tentando il dribbling! Si dispera l’inglese!

24′ – Ancora El Shaarawy col piattone! Ancora una volta palla deviata da un difensore in angolo!

23′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy in area ha sul destro la palla del vantaggio ma la sua conclusione viene respinta in angolo!

22′ – Abraham! Conclusione improvvisa col mancino, palla che esce non di molto alla sinistra del portiere avversario.

21′ – Mancini torna in campo, ce la fa.

19′ – Problema per Mancini: dopo un duro contrasto, il giocatore resta a terra, molto dolorante alla caviglia sinistra.

15′ – La Roma si affida molto ai lanci lunghi dalle retrovie di Cristante, ma per ora fatica a creare occasioni.

10′ – La Roma per ora non ha preso in mano la partita, il Bodo appare molto ben organizzato e gioca senza timori reverenziali.

2′ – Subito Bodo pericoloso con un assolo di Pellegrino, l’arbitro ferma il gioco fortunatamente per la Roma: la palla era uscita sul fondo.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Bodo/Glimt!

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – La Roma annuncia la formazione ufficiale, confermate le anticipazioni: gioca Cristante in difesa e Ibanez a sinistra. A centrocampo tocca a Darboe, in attacco Mkhitaryan trequartista e Abraham di punta.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibañez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

Ore 19:00 – Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, ma non minaccia pioggia. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

ROMA-BODO/GLIMT, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibañez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

In panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Tripi, Calafiori, Bove, Villar, Diawara, Carles Perez, Zalewski, Mayoral, Shomurodov.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brustad, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.

A disp.: Smits, Kvile, Kongsro, Hoibraten, Moberg, Vetlesen, Mugisha, Pernambuco, Koomson, Nordas.

Arbitro: Papapetrou (Grecia).

Guardalinee: Petropoulos e Aptosoglou (Grecia).

Quarto uomo: Diamantopoulos (Grecia).

Giallorossi.net – A. Fiorini