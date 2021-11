Vina, problema muscolare: out per Roma-Bodo. Tornano Villar, Diawara, Reynolds e Mayoral

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho richiama gli esclusi eccellenti e rimanda in panchina Amadou Diawara, Gonzalo Villar e Borja Mayoral.

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: i tre calciatori saranno regolarmente a disposizione del tecnico portoghese per la partita di stasera contro il Bodo/Glimt.

Lo conferma indirettamente lo stesso Borja Mayoral con un post su Twitter nel quale annuncia la partita di questa sera di Conference League.

Mou quindi richiama quei calciatori che proprio nella gara di andata contro il Bodo avevano fallito la grande occasione, spingendo il tecnico ad escluderli dai convocati per i match successivi.

Torna in lista anche l’americano Bryan Reynolds, mentre è fuori dai giochi per stasera il terzino sinistro Matias Vina: problema muscolare per l’uruguaiano, al suo posto giocherà Calafiori.

Redazione Giallorossi.net