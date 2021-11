Felix, convocato per la prima volta dal Ghana. L’Inghilterra chiama Abraham, la Francia lascia a casa Veretout

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua il momento magico di Felix Afena-Gyan, attaccante 18enne della Roma che stasera non sarà in panchina contro il Bodo/Glimt semplicemente perchè non inserito nella lista Uefa dai giallorossi.

Il centravanti della Primavera è stato infatti appena convocato con la nazionale maggiore del Ghana, un esordio assoluto per il giovane calciatore giallorosso.

Una splendida notizia per Felix, che corona alla grande il suo momento magico dopo l’esordio contro il Cagliari e la conferma contro il Milan nella Roma dei grandi.

Fuori dai convocati della Francia invece Jordan Veretout, che paga il momento poco brillante suo e della Roma in queste ultime apparizioni. Convocato Mkhitaryan dall’Armenia, così come Shomurodov dall’Uzbekistan e Tammy Abraham, chiamato dall’Inghilterra.

Redazione Giallorossi.net