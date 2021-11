“ON AIR!” – AGRESTI: “Stasera Mourinho si gioca la faccia”, CORSI: “Se certe cose le avesse fatte Fonseca, lo avrei sfondato”, FALLICA: “Serve una reazione, ma non sarà una passeggiata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “La partita di stasera è condita da quello che è successo all’andata. Anche se la Roma vincesse 10 a 0 la gara di andata resterebbe una macchia, sono d’accordo, ma se vinci bene potresti sempre dire che è stato solo un incidente di percorso seppur inaccettabile. Sarà quindi una partita di vedere anche per questo, per capire quale sarà la reazione della squadra contro i norvegesi, che non sono stati spocchiosi, loro hanno semplicemente continuato a giocare, i problemi erano tutti nostri. Attenzione, perchè non è automatico vincere le partite, e secondo me ci metteranno in difficoltà anche stasera. Noi dobbiamo convertire le occasioni in gol, ma dimentichiamoci che sarà una passeggiata…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma stasera gioca con i titolari contro una squadra davvero scarsissima, dai… Il Bodo/Glimt non si può guardare. Stasera ci saranno 40 mila spettatori, che è un grande risultato. L’importante però sarà capire se andranno allo stadio anche i giocatori stasera…Speriamo bene, è quello che si può dire oggi… A me dell’uomo Mourinho mi interessa poco, a me interessano le vittorie, lui sa che per quest’anno non ne potrà avere visto i giocatori che ha, e allora si butta sulla retorica. Che è il pane del popolo da sempre, e lui sfrutta al 100%. Lui da questo punto di vista è un genio, potrebbe essere uno che trascina masse con frasi facili da capire per il popolo. Ma la cosa importante è che lui ha un grande curriculum, perchè se queste cose le avesse dette Fonseca o un allenatore da due soldi, io lo avrei proprio sfondato. Lo dico sinceramente… Se un allenatore avesse fatto certe cose, a correre da tutte le parti in panchina, a muoversi, agitarsi, o a dire certe cose, avrei pensato che fosse scemo. Con Mou invece cambia tutto…””

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La cosa più interessante di ieri Mourinho la fa fuori dalla conferenza mettendo la foto del rigore di Dyabala, che era stato fatto ripetere, con quello di Veretout che invece non era stato fatto ripetere… Tanti dicono che la Roma gioca male. Io vorrei capire cosa chiedono i tifosi della Roma a questo allenatore: se chiedono la vittoria di un trofeo, a mio avviso il bel gioco inteso come spettacolare non può essere una prerogativa. Noi abbiamo visti anni di bel gioco, senza però non vincere mai. Per cui cosa chiediamo, che Mourinho faccia Zeman o che si arrivi ad arrivare a un risultato?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Più che una polemica a distanza con gli arbitri, penso che Mourinho stia facendo un lavoro volta a creare una tensione nervosa alla squadra verso l’esterno per compattare l’interno. Mourinho ci sta dicendo che non ha trovato una squadra quando è arrivato qua a Roma, e deve ricostruirla. E si può essere d’accordo. Non è solo una questione di creare un gruppo, ma anche di trovare un giusto assortimento tecnico. Lo fa capire quando parla di Felix, dicendo che uno con le sue caratteristiche manca in rosa. E quindi penso che la squadra sarà formata anche quando ci sarà un giusto mix di giocatori con determinate caratteristiche, altrimenti tu sei costretto a fare sempre una cosa sola, che ogni tanto ti riesce e ogni tanto no. Ci vuole tempo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La comunicazione di Mourinho? Noi ci lamentiamo degli arbitri da quando sono nato, non ci voleva Mourinho, non è che scopre l’acqua calda, è da una vita che non ci favoriscono. Di Mourinho si può dire tutto, ma è un uomo molto intelligente, è un comunicatore accorto e lui sa che ora quello arbitrale è un argomento che trova terreno fertile. Lui sa che in questo momento di difficoltà della Roma, dove ci aspettava un salto di qualità che non è arrivato, lui cerca di spostare l’attenzione sugli arbitri, mi sembra una mossa giusta, gli conviene… La Roma se arretra Cristante e Veretout prende meno gol ma ne fa anche meno. Io metterei Pellegrini a centrocampo, con Cristante più basso e Veretout più alto. Ma questa è solo la mia idea di calcio, nessuno di noi è Mourinho, e se non lo fa è perchè secondo lui la squadra non andrebbe meglio. Abbiamo fatto i salti di gioia quando è arrivato Roma, e ora non possiamo farlo passare per uno scemo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io mi aspetto una reazione della squadra, ma non per i sei gol, ma perchè devi ripartire dopo gli ultimi passi falsi. Queste due partite le devi portare a casa senza pensare ai gol da fare. Ma è un casino, ho visto Mkhitaryan e Abraham in difficoltà. Il Bodo però è una squadra nettamente inferiore nonostante lassù ti abbia fatto un testa clamorosa. E poi quella di Venezia è una trappola totale. Loro hanno il peggiore attacco del campionato, ma hanno battuto la Fiorentina. Ma sono due partite da vincere, a prescindere da chi giocherà o non giocherà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io alla partita di stasera non ci vedo tutti questi significati….è una partita che la Roma deve vincere, e io credo che la Roma non debba dimostrare niente, ha preso sei gol in una serata assurda, ma sabbiamo tutti che la Roma è più forte del Bodo/Glimt. Non sarà una rivincita, ma la cosa più importante è che anche stasera ci saranno 40 mila persone allo stadio, come a dire: “E mo vogliamo vedere che fate…“. E’ abbastanza scontato quello che la Roma deve fare, ma non mi sembra una rivincita: la Roma non deve fare per forza sei gol, quella è andata, questo è un capitolo nuovo e ora serve vincere nel migliore dei modi… Abraham? Un giocatore di calcio lo vedi da come si muove, da come tocca la palla, e lui dà l’idea di essere un giocatore importante. Il problema è che la Roma non lo mette nelle condizioni giuste…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “40 mila persone all’Olimpico stasera? Bisogna dire la verità, la partita è inclusa negli abbonamenti, per cui tutti gli abbonati di campionato sono dati presenti, poi vedremo quanti andranno…i 40 mila nascono così. Lo dico per amore di verità… Quella di stasera è una partita che secondo me nasconde qualche insidia. Non la puoi sbagliare, perchè se lo fai diventa un caso. Pensate se la Roma dovesse fare una brutta partita anche stasera, poi Mourinho che fa, ne mette altri quattro fuori rosa? Per i tifosi per i quali qualsiasi cosa fa Mou fa bene. Dal mio punto di vista invece stasera Mourinho si gioca la faccia, manderà in campo la squadra più forte col Bodo dopo averni presi sei, mi aspetto che la squadra stasera passeggi… Ma poi mi domando: in che condizioni sono i giocatori della Roma? Giocano sempre gli stessi, e a me cominciano a sembrare un po’ stanchi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma deve vincere stasera e contro il Venezia, stop. Mourinho deve risolvere degli equivoci che stanno iniziando a palesarsi, se poi lui vuole fare il furbo tirando fuori la storia dei rigori, degli arbitri, faccia pure. Ma io personalmente non ci casco più…”

