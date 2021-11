Smalling vola a Londra, l’Udinese cerca Kumbulla. Pinto a caccia di un centrale mancino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling è ancora ai box, e il suo rientro in campo slitta (se tutto andrà bene) al rientro dalla sosta. Ma le condizioni del calciatore inglese destano una certa preoccupazione dentro Trigoria.

Quello che sarebbe dovuto essere il centrale dominante all’interno della retroguardia giallorossa continua ad accusare infortuni su infortuni che stanno minando la solidità difensiva della Roma.

In queste ore, riferisce Il Messaggero nella sua edizione odierna, Smalling è volato a Londra per una visita specialistica di controllo. La Roma e il calciatore stanno facendo di tutto per rimetterlo a posto, ma l’incertezza a Trigoria regna sovrana.

Intanto Tiago Pinto spera di poter regalare un rinforzo a Mourinho fin dal prossimo gennaio anche in difesa. Con Kumbulla che viene corteggiato dall’Udinese (possibile affare in prestito), il gm portoghese sta vagliando diversi nomi graditi anche a Mou. L’identikit è tracciato: serve un centrale mancino che sappia impostare l’azione. Marcao del Galatasaray e Senesi del Feyenoord le piste più calde.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Corriere dello Sport