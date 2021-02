El Shaarawy e la partita alla Playstation con Cerci interrotta per sventare il furto della sua Lamborghini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano nuovi particolari dalle pagine de Il Tempo (A. Ossino) sul curioso episodio accaduto ieri a Roma, in zona Eur, quando un ladro ha tentato di rubare l’auto di Stephan El Shaarawy, una fiammante Lamborghini rossa che il Faraone aveva parcheggiato fuori dalla villa di un suo amico.

Il giocatore giallorosso infatti era ospite di Alessio Cerci, un’altra vecchia conoscenza della Roma: si tratta infatti dell’attaccante mancino cresciuto nella Primavera giallorossa con il soprannome di “Thierry Henry di Valmontone” per la sua incredibile accelerazione. Il Faraone, al momento del tentato furto, era impegnato in una partita alla Playstation con l’attuale attaccante dell’Arezzo.

El Shaarawy, accortosi di quanto stava accadendo fuori dalla villa di Cerci, è corso incontro al ladruncolo mettendolo in fuga. Il giocatore giallorosso, non contento, lo ha inseguito per diversi metri, riuscendo a raggiungerlo e immobilizzarlo. A quel punto sono intervenuti due agenti in borghese che hanno proceduto all’arresto del 35enne cileno.

Sventato il furto della sua auto, il numero 92 della Roma si è allontanato borbottando: il Faraone, affermano alcuni presenti, era piuttosto contrariato, e non tanto per quanto poteva succedere alla sua Lamborghini, ma piuttosto per il fastidio che gli aveva provocato l’improvvisa interruzione della partita disputata al videogame con il suo collega Cerci.

Fonte: Il Tempo