Fonseca vara il turn-over: Cristante in difesa con l’Udinese. Pedro, ElSha e Dzeko col Braga

NOTIZIE ROMA CALCIO – Via al tour de force. La Roma, da qui alla pausa di marzo, potrebbe giocare una serie piuttosto ricca di partite, una ogni tre giorni. Tra campionato ed Europa League, mister Fonseca sarà costretto a calibrare il turn-over in modo da utilizzare al meglio le risorse a disposizione.

La prima grande novità attesa per domenica a pranzo contro l’Udinese è l’utilizzo di Bryan Cristante come difensore centrale: lo scrivono oggi sia Il Messaggero (U. Trani) che la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Smalling infatti sarà inutilizzabile fino a fine mese, e Ibanez non è al meglio della condizione.

Ecco perchè tra Mancini e Kumbulla toccherà all’ex Atalanta, di nuovo impiegato nel ruolo di centrale a cui sarà affidata l’impostazione dell’azione dal basso. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità, con Pellegrini che tornerà sulla trequarti accanto a Mkhitaryan, e Borja Mayoral che dovrebbe essere preferito a Dzeko.

Ma per il match di Europa League contro il Braga, in programma giovedì prossimo, il turn-over sarà più ampio: in difesa tornerà Ibanez, a centrocampo può avere una chance Diawara, e in attacco Pedro, El Shaarawy e Dzeko potrebbero formare il terzetto offensivo che definire di scorta sarebbe a dir poco riduttivo.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport