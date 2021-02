El Shaarawy, un ladro tenta di rubargli la macchina: lui corre, lo immobilizza e lo fa arrestare

AS ROMA NEWS – Arrivato qualche settimana fa a Roma, Stephan El Shaarawy ha subito dovuto affrontare una disavventura per le strade della capitale, si legge in una nota dell’Ansa.

Il giocatore della Roma è stato protagonista nel pomeriggio in via Sudafrica, in zona Eur, fermando e immobilizzando un ladro che aveva provato a rubargli l’auto infrangendogli il finestrino della sua macchina.

Così El Shaarawy ha corso e poi lo ha bloccato, attendendo la polizia che ha ovviamente arrestato il malintenzionato. Disavventura a lieto fine per il Faraone, che ha evitato così il furto della sua auto.

Fonte: Ansa