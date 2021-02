El Shaarawy già in forma, test fisici superati: oggi Fonseca deciderà se convocarlo

AS ROMA NEWS – Test fisici superati. Stephan El Shaarawy può sperare in una convocazione per Juventus-Roma di sabato. Tutto merito della sua condizione fisica, già a ottimi livelli nonostante la lunga inattività dal calcio giocato.

Stando a quanto racconta oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), il Faraone ha brillato nei test fisici effettuati a Trigoria, dimostrando di essersi allenato con grande impegno in questi mesi. Il duro lavoro fatto a Dubai ha dato subito risultati incoraggianti.

Certo, all’attaccante manca il ritmo partita e il fiato che serve in gara. Fonseca potrebbe decidere di convocarlo lo stesso, anche solo per fargli tornare a respirare l’aria del match. Oggi per il Faraone è in programma una doppia seduta di allenamento proprio per continuare a lavorare sul ritmo e il fiato e metterlo in pari fisicamente con il resto della squadra. E già da sabato è possibile rivederlo in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport