Raiola scontento, una grana per la Roma. E di mezzo ci finisce il rinnovo di Mkhitaryan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mino Raiola, il re dei procuratori, viene definito “immalinconito” e “poco soddisfatto” da alcuni quotidiani oggi in edicola. Colpa, si fa per dire, della Roma e del rinnovo di contratto di Riccardo Calafiori.

Stando a quanto racconta oggi Il Messaggero (S. Carina), di mezzo c’è finita anche la questione legata al prolungamento di contratto di Henrikh Mkhitaryan. L’agente infatti è proprio quel Raiola che è rimasto poco soddisfatto di come sono andate le cose per il rinnovo di Calafiori con una commissione decurtata.

Da qui è sorta qualche grana, scrive il giornale romano. La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), racconta come il procuratore si sia “immalinconito” per questa vicenda, e che anche lo stesso Mkhitaryan ha rischiato di fare lo stesso quando la Roma ha atteso per formalizzare il suo prolungamento di contratto.

Motivo? Per il giornale sarebbe d’immagine, visto che i Friedkin avrebbero gradito che fosse uno dei primi atti da ascrivere a Tiago Pinto. Morale: visto che Micky ha anche una controclausola che gli consentirebbe di andare altrove, stavolta ha deciso di prendere tempo, ma tutti a Trigoria assicurano che il prolungamento è virtualmente in cantiere.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport