El Shaarawy, il ritorno è possibile ma solo a giugno. E Nainggolan…

ULTIME NEWS AS ROMA – El Shaarawy ha voglia di Roma. I tifosi sarebbero ben felici di riabbracciarlo, ma a gennaio è difficile, per non dire impossibile, che il ritorno nella Capitale possa materializzarsi.

Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che rivela però come a giugno il clamoroso ritorno potrebbe avverarsi e ridare a Fonseca un attaccante da 10 gol che oggi tanto manca alla Roma. Ovviamente El Shaarawy dovrebbe ridursi il maxi ingaggio da 13 milioni e tornare a cifre “terrene”.

E se la tifoseria farebbe carte false per rivederlo in giallorosso, anche i suoi vecchi compagni lo vorrebbero di nuovo a Trigoria. E non è solo El Shaarawy ad avere nostalgia di Roma: un altro che farebbe carte false per tornare è Nainggolan che a giugno terminerà il prestito al Cagliari. Ma questa non è di certo una novità.

Fonte: Leggo