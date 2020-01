LIVE! Carles Perez è arrivato a Roma, via alla sua avventura in giallorosso (FOTO-VIDEO!)

ULTIME NEWS AS ROMA – Carles Perez è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Roma. L’attaccante 21enne del Barcellona verrà annunciato ufficialmente oggi e si metterà a disposizione di Fonseca già per la prossima gara di campionato contro il Sassuolo.

La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta la giornata di Carles Perez raccontandovi tutte le ultime in diretta sul suo arrivo a Roma.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Perez è arrivato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche per la Roma. Poi si dirigerà a Trigoria per la firma sui contratti.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 – Carles Perez si mostra piuttosto sorridente ai fotografi e ai curiosi che lo stanno salutando al suo arrivo nello scalo capitolino. Questo il video pubblicato da Filippo Biafora su Twitter che mostra il suo arrivo:



ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 9:10 – L’attaccante spagnolo è atterrato a Fiumicino con qualche minuto di anticipo.

Redazione Giallorossi.net