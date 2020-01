Roma-Lazio, Daniele De Rossi era (camuffato) in Curva Sud insieme a Valerio Mastrandrea (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi era in Curva Sud la sera di Roma-Lazio, ad agitare la bandierina gialla della coreografia ideata per l’occasione. E insieme a lui c’era l’attore Valerio Mastrandrea.

L’ex centrocampista giallorosso era camuffato per non farsi riconoscere, come si evince chiaramente dal video apparso qualche minuto fa su Youtube sul canale della Signora in Giallorosso.



Il giocatore aveva già anticipato che, prima o poi, sarebbe stato allo stadio Olimpico per vedere la sua Roma, ma la sua presenza nel derby era ignota a tutti. Ora però questo video svela la sua presenza sulle gradinate del settore più caldo dello stadio giallorosso.

Redazione Giallorossi.net