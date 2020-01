“ON AIR!” – GALOPEIRA: “L’addio di Florenzi più doloroso di quello di Totti e De Rossi”, AUSTINI: “La sua cessione è un bene per tutti”, TRANI: “15 milioni per lui sono pochi”, CORSI: “Società alla frutta”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Sono ore assolutamente importanti. Le varie situazioni si stanno incastrando. Florenzi è in via di definizione, e mi sento di dire che sia un bene per tutti. Mi dispiace, il ragazzo rappresentava sempre e comunque un valore aggiunto. Ma è un bene per la Roma, perchè va via un ragazzo che non rientrava più nei piani della Roma e del’allenatore, che non lo reputa un titolare. Ma è un giocatore che guadagna tanto, e la Roma non può pagare così tanto uno che non è un titolarissimo e ci sta che lo venda. E’ un bene anche per Florenzi, che non può più giocare in questa città, e la parola fine è stata messa il 17 giugno 2019. Ed è un bene anche per la squadra nel senso che non è mai stato un capitano molto riconosciuto dai compagni…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Se Zappacosta resuscita, puoi provare a tenere lui altrimenti tu il terzino lo devi prendere. La Roma ora il terzino destro ora non lo prende, scordatevelo. Il titolare lo prenderà a giugno, non ora. Io mi sarei preso Pedro, secondo me era uno pronto…è chiaro che è un rischio, io non prenderei mai un 32 enne… Ibrahimovic? Ma dai ragazzi, non è nemmeno il fratello di quello che era prima…Ha fatto gol? Sì, ma ne ha sbagliato due a porta vuota…ma non scherziamo…Ragazzi, non struscia una palla, sbaglia i controlli…ma ragazzi, ha 40 anni, mi ha fatto quasi tenerezza…lui ora non gioca a calcio, fa un’altra cosa…E qua contestiamo giocatori che ti hanno fatto 100 gol perchè non è un centravanti. Ci siamo innamorati di Rizzitelli, che ha fatto 12 gol con la Roma….”

Riccardo Galopeira Angelini (Tele Radio Stereo): “L’addio di Florenzi è perfino più doloroso di quello di Totti e De Rossi, perchè a quelli c’ero preparato per una questione d’età. Ritenevo giusto che Totti smettesse, e mi sarebbe piaciuto tantissimo che De Rossi avesse accolto l’invito della Roma. Di Florenzi non ero preparato, nel senso che mi sento davvero autorizzato a difenderlo, perchè l’ho difeso sempre. L’ho addirittura chiamato il Lahm della Roma. Sono molto triste per questa eventuale partenza, e non perchè è un capitano della Roma o perchè è romano, ma perchè è Florenzi. Lui per dimostrare quanto ci tenesse alla Roma è andato anche oltre, rischiando di non essere credibile, e solo per conquistarsi un affetto che sentiva che non era spontaneo come quello per De Rossi e Totti…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Florenzi è un titolare della nazionale italiana, oltre che capitano della Roma, e per me 15 milioni per lui sono pochi…e non è detto che siano 15… La valutazione di Florenzi deve essere superiore per forza… La trattativa Pallotta-Friedkin ha aiutato pochissimo, perchè se io compro casa tua e mentre lo sto facendo tu rifai il terrazzo e poi lasci a me il conto, allora non va bene. Allora io dico: non mi piace l’idea di non vedere arrivare un forte terzino destro subito, e non mi piace il prezzo. Sul discorso Florenzi e il tifo, io non so…però ci sono stati troppi segnali strani. L’elogio al comportamento di Florenzi da parte della Roma è stato fatto pubblicamente, ma qualcosa non funzionava e non solo con Fonseca…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Florenzi? Qualcuno ci racconta che è voluto andare via, e invece l’ha venduto la Roma. Lo voglio spiegare a tutti: vi piaccia o no, ma Florenzi è una plusvalenza. Prima c’ha provato Spinazzola a destra, e non è andato e lo hanno messo in vendita. Poi non è andato lo scambio con Politano, lui torna e Florenzi non gioca più. Poi Santon diventa il titolare della Roma, e Florenzi viene venduto. Non ci dicano che è una questione tecnica, perchè Spinazzola e Santon erano stati bocciati da Fonseca. Con tutti i giocatori che abbiamo alla Roma, mi sembra che Florenzi avrebbe potuto giocare. Ed è stato venduto per fare cassa e comprare Carles Perez. Questa è la storia di una società ormai alla frutta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La cessione di Florenzi? Restiamo con Santon. Spinazzola lo abbiamo visto a destra… Bruno Peres? Due volte che entra in campo dieci minuti e sembra che non sa nemmeno dove si trova. Se lo vuoi vendere Florenzi, allora mi aspetto un sostituto… Forse l’opzione migliore è Cetin, che però è un terzino molto bloccato…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Zaniolo e Pellegrini sono due giocatori incedibili per la Roma, forse in questo senso è stato fatto un passo avanti rispetto a prima quando in caso di offerta per un giocatore si andava ad ascoltare. Ora mi sembra che con questa gestione ci si muova in un’altra direzione, per Zaniolo e Pellegrini nemmeno ci si siedono a parlare. La Roma non vorrebbe arrivare al 30 giugno con l’acqua alla gola, e la cessione di Florenzi in questo senso è una cessione importante perchè ti fa fare tutta plusvalenza e già ti dà qualcosa per il 30 giugno…L’obiettivo è quello, non arrivare strozzati a quella fatidica data…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Florenzi? E’ una situazione controversa a dir poco. Se ricordiamo Spinazzola, la leadership di Florenzi non sembrava in discussione e anzi stava giocando bene. Nel calcio le cose cambiano in maniera clamorosa da un momento all’altro. Al momento la Roma ha tre terzini, Kolarov, Spinazzola e Santon, perché Bruno Peres è più attaccante di tutti. L’allenatore non stravede per Florenzi, ma in un momento così privarsi di un calciatore del genere… Non so che garanzie possano darti gli altri. Se giocano tutti come al derby allora ciao Florenzi, ma ora rischi di trovarti di nuovo in difficoltà, quello è un ruolo da monitorare, potrebbe diventare pericoloso. Bisogna anche dare dei meriti a Florenzi, che ha accettato di fare il terzino pagandone anche le conseguenze…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Florenzi è in una posizione strana. Era stimatissimo dai tifosi, ora non ha più queste credenziali. Tecnicamente invece è una perdita, se l’alternativa di Florenzi è Santon mi tengo Florenzi. Il Valencia prende un nazionale italiano. E’ una cosa che va bene a tutti, qui non poteva più stare. E’ vero che Florenzi fa fatica da terzino, ma le alternative non sono eccezionali. Alla lunga penso sia una perdita. A Torino tutti ad attaccare Florenzi, ma tutti hanno giocato malissimo. Ormai era questa l’aria, quindi è giusto che se ne vada ma non è giusto in assoluto. Dei terzini che ora saranno titolari Spinazzola era stato ceduto e Santon era un’alternativa…”

Franco Melli (Radio Radio): “Florenzi fa bene ad andare via, gli hanno reso la vita impossibile a tratti. E’ l’ultimo pezzo di una grande Roma, quella del vivaio, che se ne va. In un anno e mezzo sono andati via Totti, De Rossi e Florenzi. E’ una cosa un po’ triste, Florenzi aveva anche un valore simbolico…”

(Continua…)

Redazione GR.net