La Roma Primavera distrugge l’Atalanta (1-4) e vola in semifinale di Coppa Italia

AS ROMA NEWS – Una Roma Primavera finalmente in grande spolvero distrugge la fortissima Atalanta col punteggio di 4 a 1 sul campo dei bergamaschi e accedono alle semifinali della Coppa Italia.

Grande mattatore del match il giovane Simonetti, autore di una doppietta. Ad aprire il match però è stato Tall, nel finale in gol Riccardi. Per l’Atalanta a segno Piccoli su rigore.

Esulta Alberto De Rossi a fine partita: “Mi aspettavo questa prestazione, contro le grandi squadre i ragazzi hanno sempre fatto bene e non hanno mai fallito. Dobbiamo ancora lavorare sulle partite che riteniamo abbordabili. Inoltre, dobbiamo migliorare quando le partite sembrano chiuse. Sulle qualità della rosa nessun dubbio”.

Adesso i giallorossi affronteranno l’Hellas Verona, che nell’altro quarto di finale ha avuto ragione del Frosinone per 3 a 1.

IL TABELLINO DEL MATCH

ATALANTA BC (4-3-3) : Gelmi; Bergonzi, Okoli, Guth [C], Brogni; Gyabuaa, Da Riva (59′ Panada), Cortinovis (73′ Ghislandi); Colley (90′ Kobacki), Piccoli, Cambiaghi (C) (59′ Traoré).

A disp.: Ndiaye (GK), Heidenreich, Milani, Ruggeri, Signori, Finardi, Ghisleni, Dajcar (GK).

All.: Brambilla.

AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi (87′ Nigro), Trasciani (C), Bianda, Calafiori (87′ Semeraro); Sdaigui (64′ Darboe), Tripi, Simonetti; Riccardi, Tall (68′ Felipe Estrella), D’Orazio (87′ Buttaro).

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Santese, Cancellieri, Zalewski, Milanese, Boer (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna.

Assistente 1: Sig. Federico Pragliola di Terni.

Assistente 2: Sig. Luca Valletta di Napoli.

Marcatori: 25′ Tall (AS Roma), 60′ Simonetti (AS Roma), 67′ rig. Piccoli (Atalanta BC), 76′ Simonetti (AS Roma), 79′ Riccardi (AS Roma).

Ammoniti: 28′ Simonetti (AS Roma), 89′ Trasciani (AS Roma), 90′ Colley (Atalanta BC), 90′ Riccardi (AS Roma).

Espulsi: –

Note: recupero 1’pt, 4’st. Calci d’angolo: 3-4. Temperatura: 9°C (Soleggiato)