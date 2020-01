ULTIME DA TRIGORIA – Lavoro atletico e tattico per il gruppo. Ok Ibanez, Mkhitaryan ancora out

AS ROMA NEWS – Oggi la Roma è scesa in campo a Trigoria agli ordini di mister Paulo Fonseca per preparare la sfida in programma sabato sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Il gruppo ha svolto inizialmente il consueto riscaldamento, seguito da una parte atletica con cambi di direzione per poi dedicarsi alla fase tattica. A disposizione di Fonseca il nuovo acquisto Ibanez, così come Pastore e Perotti ormai recuperati.

Out invece Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan e Zappacosta, che hanno continuato il loro programma di recupero.

Redazione Giallorossi.net