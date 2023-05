El Shaarawy, lesione al flessore: un mese di stop, stagione finita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra tegola per José Mourinho in questo finale di stagione tra campionato ed Europa League: ieri nel corso di Monza-Roma, sfida valida per la 33esima giornata di campionato, anche Stephan El Shaarawy si è infortunato, allungando dunque la lunga lista degli indisponibili in casa Roma.

L’esterno giallorosso oggi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra.

Per lui, riferisce Sky Sport, si prospetta un mese di stop. Questo significa di fatto veder conclusa la stagione: il Faraone avrebbe infatti qualche piccola speranza di recuperare in tempo per l’ultima partita di campionato, che si disputerà esattamente tra un mese, in casa contro lo Spezia.

Molto difficile pensare a un suo recupero per il 31 maggio, giorno dell’eventuale finale di Europa League che si giocherà a Budapest.