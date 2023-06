El Shaarawy riflette, ancora nessuna risposta alla Roma. Arriva la chiamata di Montella

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è ancora chiaro il futuro di Stephan El Shaarawy, il cui contratto con la Roma è ormai prossimo alla scadenza.

Il Faraone era già libero da tempo di accordarsi con un altro club, ma ha sempre dato priorità alla Roma. Che nei giorni scorsi si è fatta avanti con una proposta di rinnovo al ribasso rispetto alle cifre attualmente percepite dal calciatore.

Elsha ci sta pensando: la sua volontà è quella di restare in giallorosso, ma l’offerta avanzata da Pinto non gli ha scaldato il cuore, e per questo sta riflettendo con attenzione prima di accettare.

Nel frattempo, dopo il Milan, ora arrivano le sirene turche a tentare il Faraone: Vincenzo Montella, fresco di divorzio con l’Adana Demirspor e vicino al Fenerbahce, lo ha chiamato per capirne le intenzioni.

Fonte: Corriere dello Sport