Scamacca, Pinto a Londra tra giovedì e venerdì per chiudere. Resta in piedi anche la pista Morata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver chiuso per Aouar e N’Dicka, Tiago Pinto adesso mette nel mirino Scamacca.

Il general manager partirà per Londra nelle prossime ore, tra giovedì e venerdì, ed entro il weekend spera di chiudere l’affare in prestito secco, anche se deve fare i conti con le pretese del West Ham.

Gli inglesi infatti preferirebbero che venisse inserito un obbligo di riscatto, condizione che la Roma potrebbe accettare solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La volontà di Scamacca è chiara: l’attaccante vuole la Roma e il Milan, altro club interessato al centravanti, sembra essere nuovamente battuto dai giallorossi.

L’arrivo dell’ex Sassuolo non chiude le porte ad Alvaro Morata, il nove messo in cima alla lista da Mourinho per l’attacco del prossimo anno: lo spagnolo potrebbe lasciare l’Atletico Madrid, ma per quell’affare sarà necessario più tempo e pazienza.

Fonte: Calciomercato.com / Sky Sport