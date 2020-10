LIVE! El Shaarawy-Roma, accordo totale sull’ingaggio. Ma la frenata Perotti-Fenerbahce mette a rischio l’operazione

ULTIME NEWS AS ROMA – Trattativa calda quella sull’asse Roma-Cina per Stephan El Shaarawy. Il Faraone spinge per tornare in giallorosso, ma al tempo stesso ha sparato alto sullo stipendio da percepire, raffreddando gli entusiasmi. ElSha è l’obiettivo della Roma per sostituire Justin Kluivert, che oggi dovrebbe firmare per il Lipsia, ma ci sono delle difficoltà da superare.

Aggiornamento ore 12:10 – E’ Perotti a bloccare El Shaarawy

Non si tratta di problemi di soldi tra Roma ed El Shaarawy, piuttosto è l’affare che sembra essere saltato tra Perotti e il Fenerbahce a complicare i piani. Lo rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio sito di riferimento. Col Faraone infatti era stato trovato in breve tempo l’accordo, il giocatore era disponibile a una netta riduzione del suo ingaggio pur di vestire la maglia della Roma, ma l’affare Perotti-Fenerbahce che rischia di saltare frena il trasferimento. Ad ora le parti sono in attesa per capire se l’operazione si potrà concretizzare.

Le distanze tra Roma e Shanghai

Le prime frizioni sono sorte tra il club capitolino e quello cinese: lo Shanghai Shenua offre il suo giocatore in prestito oneroso fino a giugno, mentre Guido Fienga ha chiesto di inserire anche un diritto di riscatto. Da qui l’affare si è raffreddato, ma un accordo tra i due club è ancora possibile.

Le distanze tra la Roma e il Faraone

Ma le problematiche non finiscono qui. Anche tra la Roma e il calciatore stesso ci sono distanze da colmare. El Shaarawy infatti, seppur felice all’idea di vestire di nuovo la maglia giallorossa, spara alto e chiede 4,5 milioni più bonus di ingaggio. A queste cifre a Trigoria hanno detto (per ora) di no. Trattativa congelata, ma non è da escludere che a breve si possano trovare le soluzioni per sbloccare l’affare. Seguiranno aggiornamenti.