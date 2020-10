CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 5 ottobre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:45 – Mirko Antonucci (21) si trasferisce in prestito alla Salernitana: battuta la concorrenza degli olandesi del Venlo. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 12:15 – Accordo raggiunto tra la Roma ed El Shaarawy (27), ma l’affare è bloccato dal mancato trasferimento di Perotti (32) al Fenerbahce…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:00 – L’agente di Chris Smalling (30) ha prenotato un volo privato per il suo assistito e aspetta solo il via libera del Manchester United per farci salire sopra il difensore…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:25 – La Roma sta trattando Becir Omeragic (18), difensore centrale di 18 anni, di origine bosniaca, ma nato a Ginevra. Potrebbe essere il colpo last minute per la difesa…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:00 – Il Chelsea ha deciso di cedere Rudiger (27) in prestito. Colloqui aperti con Milan e Tottenham, per ora la Roma sembra fuori dai giochi. (Nicolò Schira su Twitter)

Ore 10:30 – Offerti Antonio Rudiger (27) e Mehedi Benatia (33) alla Roma nel caso in cui non si riuscisse a chiudere per Smalling. I giallorossi per il momento pensano solo al centrale inglese, ma occhio a sorprese dell’ultimo minuto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Si tratta per il ritorno di Stephan El Shaarawy (27): il giocatore chiede 4,5 milioni, troppi per la Roma. O il giocatore abbassa le pretese oppure l’affare è molto difficile. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Rischia di saltare Diego Perotti (32) al Fenerbahce: i turchi hanno cambiato le condizioni contrattuali del secondo anno del contratto biennale che dovrebbe firmare il giocatore. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Difficoltà per Chris Smalling (30): il Manchester United continua con le resistenze, ultime ore per trattare e trovare un accordo che resta complicato. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…