LIVE! Smalling, nervi sempre più tesi tra Roma e Manchester United: l’accordo è difficile

NOTIZIE AS ROMA – Ultime ore per provare a convincere il Manchester United a far partire Chris Smalling, ma il gong delle venti di oggi si avvicina inesorabilmente. Nella serata di ieri era filtrato nuovo ottimismo, ma oggi alcuni quotidiani parlano di evidenti difficoltà e di nuove resistenze da parte degli inglesi a cedere il difensore.

Manchester United e Roma, rapporti tesi

Il problema è la posizione rigida del Manchester United, che non ha gradito alcune cose di questa vicenda, dalle telefonate di Fonseca al giocatore rese pubbliche dallo stesso allenatore in conferenza stampa, al rapporto col calciatore, che ora si è messo di traverso e minaccia di non rinnovare il contratto in scadenza 2022.

La Roma, di contro, non ha gradito affatto l’affare Dalot, che Fienga aveva inserito nell’accordo con lo United e che invece gli inglesi hanno mandato in prestito al Milan. Insomma, i rapporti tra i due club sono ai minimi storici e l’accordo sembra lontano nonostante i rilanci tentati dai giallorossi in questi ultimi giorni di mercato.

Oggi ultimi tentativi, ma il tempo stringe

Anche oggi gli intermediari proveranno a trovare un accordo last minute che possa accontentare tutti, ma il tempo per riuscirci è davvero stretto. Il mercato chiude tra poche ore, e sarebbe difficile riuscire a racchiudere in questi minuti fumata bianca, visite mediche e firme sui contratti.

L’alternativa può essere Izzo

Al momento l’unico affare che può essere concluso in tempi brevi è quello che porta ad Armando Izzo, 28 anni, difensore centrale del Torino che Mino Raiola spinge da tempo verso la Roma. I giallorossi, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), potrebbero considerare la possibilità soltanto se il Torino accettasse un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.